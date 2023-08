Truy nã bị can liên quan vụ một người bị đâm tử vong tại bàn bida

Ngày 6.8, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, thượng tá Trần Văn Vụ, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này, vừa ký quyết định truy nã bị can Trần Tuấn Tài (tên gọi khác là "cu Sìn", 23 tuổi, ngụ ấp Phước Ngươn, xã Long Phước, H.Long Hồ, Vĩnh Long), để điều tra về hành vi giết người. Tài là người liên quan vụ một người bị đâm tử vong tại H.Long Hồ.

Quyết định truy nã đặc biệt bị can Trần Tuấn Tài NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 28.7, P.Q.H (nam, 22 tuổi) và N.H.D (nam, 35 tuổi, cùng ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long) đến chơi ở quán bida thuộc ấp An Thạnh, xã Phú Đức, H.Long Hồ, do bà T.T.N.N (40 tuổi) làm chủ. Lúc này, anh N.T.Q (40 tuổi, ngụ cùng địa phương) ngồi nhậu trong quán bida.

Đến lúc tính tiền, giữa H. và D. xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, có 1 người (chưa xác định danh tính) chạy xe máy bước vào quán, chĩa súng vào đầu D., dùng báng súng đánh D. Lập tức, D. và bạn dùng cây cơ đánh lại khiến người này bỏ chạy.

Tiếp đó, một nhóm hơn 10 người (trong đó có Tài) xông vào quán, dùng hung khí đâm khiến anh Q. bị thương nguy kịch. Thấy vậy, nhóm này chở anh Q. đến Trung tâm y tế H.Long Hồ cấp cứu, rồi bỏ đi. Do vết thương quá nặng, anh Q. tử vong sau đó.

Súng, đạn được công an thu giữ chờ giám định NAM LONG

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, đồng thời thu giữ 2 khẩu súng (dạng có ổ đạn xoay), 11 viên đạn (đầu đạn làm bằng chì).



Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố đối với Trần Tuấn Tài về hành vi giết người, nhưng Tài đã bỏ trốn. Do đó, ngày 3.8, đơn vị này ra quyết định truy nã.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nhiều người có liên quan vụ việc đã đến cơ quan công an đầu thú.

Vụ 1 người bị đâm tử vong đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, truy bắt những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.