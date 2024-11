Truy nã 'cò đất' làm giả giấy tờ để rao bán đất

Ngày 23.11, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định truy nã "cò đất" lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức bán đất bằng giấy tờ giả.

Theo đó, bị can Nguyễn Văn Tri (57 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) bị truy nã về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra, năm 2022, Nguyễn Văn Tri hành nghề cò đất, rao bán 1 lô đất diện tích 72 m2 thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 4 (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) cho anh Lương Quí Ngọc (32 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) với giá 900 triệu đồng.

Trong quá trình mua bán, Tri giao cho anh Ngọc các "tài liệu gốc" liên quan đến bất động sản nói trên gồm 1 đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở, 1 sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở ghi ngày 3.5.2002 mang tên Nguyễn Văn Tri và 1 đơn xin xác nhận có nhà ở mang tên Nguyễn Văn Tri ghi ngày 5.8.2017.

Lúc này, Tri nhận tiền 150 triệu đồng từ anh Ngọc. Việc mua bán có thỏa thuận giấy viết tay, Tri cam kết sau 1 tháng sẽ làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Lương Quí Ngọc và anh Ngọc sẽ thanh toán đầy đủ số tiền còn lại.

Quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Tri ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Tri vẫn không thực hiện theo thỏa thuận và thường xuyên trốn tránh, không gặp mặt anh Ngọc. Nhận thấy Tri có nhiều biểu hiện gian dối trong mua bán đất, anh Ngọc mang các tài liệu bất động sản mang tên Nguyễn Văn Tri đến Tổ Địa chính - Xây dựng UBND P.Hòa Minh để xác định nguồn gốc lô đất.

Cán bộ địa chính - xây dựng cho biết những tài liệu này có dấu hiệu làm giả, không có giá trị pháp lý để chứng minh nguồn gốc, quyền sử dụng đối với bất động sản thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 4 P.Hòa Minh.

Nhận thấy Tri có hành vi sử dụng tài liệu giả lừa đảo chiếm đoạt tài sản, anh Ngọc gửi đơn tố cáo gửi đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu.

Quá trình điều tra xác định các "tài liệu gốc" này là giả mạo, Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tri về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong quá trình công an điều tra, Tri bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Do đó Cơ quan CSĐT Công an Q.Liên Chiểu tiếp tục ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Văn Tri.

Công an Q.Liên Chiểu thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Nguyễn Văn Tri đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc chính quyền nơi gần nhất.