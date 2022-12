Truy nã cửa hàng trưởng xăng dầu ở Quảng Bình tham ô gần 1 tỉ đồng

Ngày 13.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Thị Ngân (43 tuổi, trú tại xã Quảng Đông, H.Quảng Trạch, Quảng Bình), nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Quảng Đông (H.Quảng Trạch, Quảng Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đinh Thị Ngân được Công ty Xăng dầu Quảng Bình giao trách nhiệm làm quyền cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu Quảng Đông. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, năm 2019, Đinh Thị Ngân đã xuất bán hàng hóa (xăng, dầu, gas) thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về công ty mà chiếm đoạt số tiền hơn 902 triệu đồng của Công ty Xăng dầu Quảng Bình.





Ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “tham ô tài sản” xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Quảng Đông. Đến ngày 1.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Ngân về tội “tham ô tài sản”.