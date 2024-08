Truy nã kẻ cầm đầu vận chuyển hàng cấm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Ngày 12.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) vừa ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Hồng Hoành (46 tuổi, thường trú ở thôn Lạc Lợi, xã Diên Hòa, H.Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa; CCCD: 056078012842) về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Công an Q.Gò Vấp ra quyết định truy nã bị can Trần Hồng Hoành CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ vụ án, lúc 15 giờ 40 ngày 20.3.2018, Công an P.15 (Q.Gò Vấp) phát hiện ông C.T.Ch (30 tuổi, ở tỉnh Hậu Giang) đang bốc xếp một số hàng hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng từ căn nhà tại: 688/57/50B Lê Đức Thọ, P.15 lên xe tải (biển số: 60C - 362.xx) để vận chuyển đi giao cho khách hàng. Nhận thấy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên Công an P.15 tiến hành kiểm tra hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc số hàng hóa mà ông Ch. đang bốc xếp lên xe để vận chuyển.

Qua kiểm tra, ông Ch. không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào liên quan đến số hàng nên công an tạm giữ 87 thùng hàng hóa, 4 thùng bao bì của ông Ch., sau đó chuyển vụ việc cho Công an Q.Gò Vấp xác minh xử lý.

Mua mỹ phẩm không hóa đơn ở Thái Lan mang về Việt Nam bán

Quá trình điều tra, công an xác định, tổng giá trị số hàng hóa đã thu giữ trong vụ án gần 3,7 tỉ đồng. Trong đó, các loại thuốc có trong lô hàng tạm giữ gồm: Mycoda, Gynecon, Tylenol, Dimenhydrinate; mỹ phẩm có trong lô hàng gồm chì kẻ lông mày, bút chì kẻ mắt, mỹ phẩm dưỡng da, mỹ phẩm dưỡng da không đáp ứng đủ các điều kiện lưu hành theo quy định nên không được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tại CQĐT, Ch. khai, số hàng hóa nói trên của P.Đ.Tr (37 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ). Ch. được Tr. thuê trông coi hàng hóa và phân chia hàng hóa giao cho khách hàng theo yêu cầu của Tr.

Làm việc với công an, Tr. khai nhận, mình làm công việc phiên dịch tiếng Thái Lan cho người Việt Nam ở Thái Lan. Tr. có quen biết Trần Hồng Hoành và số hàng hóa mà công an đang tạm giữ là của ông Hoành. Tr. được Hoành thuê quản lý số hàng hóa này và phân chia hàng hóa giao cho khách hàng theo yêu cầu của Hoành, Tr. đồng ý nhưng sau đó do Tr. bận công việc phiên dịch nên Tr. thuê lại ông Ch. để thực hiện công việc do ông Hoành giao.

Trần Hồng Hoành khai, Hoành là chủ sở hữu của toàn bộ số hàng hóa nêu trên. Số hàng hóa này được Hoành đặt mua tại Thái Lan và được bên bán giao về Việt Nam cho ông Hoành, sau đó ông Hoành tiến hành buôn bán số hàng hóa này tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ gì. Thông qua một người tên Loan (chưa rõ lai lịch), Hoành thuê C.T.Ch và P.Đ.Tr làm công việc tiếp nhận, quản lý, cất trữ và phân phối số hàng hóa nêu trên tại Việt Nam.

Từ các chứng cứ, tài liệu đã thu thập được, ngày 3.7.2021, Cơ quan CSĐT Công an Q.Gò Vấp đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hoành về tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Kết quả bị can Trần Hồng Hoành không có mặt tại nơi đăng ký thường trú, hiện, bị can Hoành đang ở đâu, gia đình bị can và địa phương không rõ.

Đến nay, không xác định được bị can Trần Hồng Hoành đang ở đâu nên ngày 2.8.2024, CQĐT Công an Q.Gò Vấp đã ra quyết định truy nã đối với bị can Trần Hồng Hoành. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho điều tra viên Cao Hùng Anh; địa chỉ: Công an Q.Gò Vấp, số 584 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM. SĐT: 0909747789 hoặc 028 3895 9776.

Hiện Công an Q.Gò Vấp tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của đối tượng liên quan trong vụ án.