Truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thiếu tá CSGT Hà Văn Minh

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho đại diện gia đình thiếu tá Hà Văn Minh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho đại diện gia đình thiếu tá Hà Văn Minh ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Phát biểu tại buổi lễ, thiếu tướng Nguyễn Viết Giang bày tỏ sự xúc động, gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ sâu sắc tới thân nhân gia đình thiếu tá Hà Văn Minh.

Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang nhấn mạnh, Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng ba là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, ghi nhận công lao, đóng góp của thiếu tá Hà Văn Minh trong sự nghiệp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng yêu cầu các đơn vị, đặc biệt là Phòng CSGT, thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình thiếu tá Hà Văn Minh.

Trước đó, chiều 28.6.2025, tổ công tác của Phòng CSGT, Công an tỉnh Lai Châu đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn xã Mường So thì phát hiện 2 xe máy vi phạm giao thông. Đại úy Hà Văn Minh đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra theo quy định.

Tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành hiệu lệnh. Một đối tượng liều lĩnh tăng ga, điều khiển xe đâm thẳng vào người đại úy Minh rồi bỏ chạy. Hậu quả, đại úy Minh bị thương nặng, hy sinh ngày 2.7.2025.

Ghi nhận sự dũng cảm, hy sinh của đại úy Hà Văn Minh, ngày 2.7.2025, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá cho cán bộ Hà Văn Minh.