Ngày 25.7, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1197 về việc truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thượng sĩ Kpă Thiệp, nguyên chiến sĩ Trung đội vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn bộ binh 28, Sư đoàn 10, Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng, đã có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Truy tặng Huân chương Dũng cảm cho thượng sĩ Kpă Thiệp ẢNH: CỤC TUYÊN HUẤN

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, thượng sĩ Kpă Thiệp sinh ngày 7.3.2006, tại xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai, nhập ngũ tháng 2.2025.

Sau khi kết thúc huấn luyện chiến sĩ mới, thượng sĩ Kpă Thiệp được biên chế về công tác tại Tiểu đội 3, Trung đội vệ binh, Ban Tham mưu, Trung đoàn 28, Sư đoàn 10.

Tại đây, anh luôn thể hiện tinh thần vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, được chỉ huy đơn vị và đồng đội tin tưởng, quý mến.

Thượng sĩ Kpă Thiệp đã có hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy, cứu người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới ẢNH: CỤC TUYÊN HUẤN

Ngày 19.7, thượng sĩ Kpă Thiệp được nghỉ phép năm 2026. Trong quá trình nghỉ phép, thượng sĩ Kpă Thiệp tích cực phụ giúp gia đình làm nương, rẫy.

Khoảng 12 giờ ngày 20.7, tại làng Tai Pêr, xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai, thượng sĩ Kpă Thiệp phát hiện có 2 người gặp nguy hiểm do sự cố điện.

Với tinh thần dũng cảm, không quản hiểm nguy, anh đã nhanh chóng lao vào cứu được 2 người dân (Rmah Việt, 27 tuổi và Rah Lan HNom, 30 tuổi). Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hành động cứu người, thượng sĩ Kpă Thiệp không may bị điện giật và tử vong vào 13 giờ cùng ngày.