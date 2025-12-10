Chủ tịch nước tặng Huân chương Dũng cảm cho hai ngư dân Lý Sơn cứu người trong bão

Sáng 10.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết Chủ tịch nước Lương Cường vừa ký quyết định tặng thưởng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh (cùng ở đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão số 13.

"UBND đặc khu Lý Sơn đang xây dựng kế hoạch để tổ chức trao tặng Huân chương Dũng cảm cho hai ngư dân ở địa phương", ông Huy nói.

Trước đó, ngày 15.11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn 3 người dân Lý Sơn trôi dạt 40 giờ giữa bão trên biển và được cứu sống thần kỳ.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh vì lòng dũng cảm, cứu người trong cơn bão số 13 ẢNH: M.H

UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định tặng bằng khen của chủ tịch cho 10 tập thể, gồm: Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi; thủy thủ và thuyền viên tàu An Vĩnh Express; thủy thủ và thuyền viên tàu siêu tốc Hòa Bình; thủy thủ và thuyền viên tàu SUPER Biển Đông; thủy thủ và thuyền viên tàu Hải Nam 39 (Quảng Ninh); tập thể tàu QB-92198TS (Quảng Trị); thủy thủ và thuyền viên tàu Thành Tâm (QNg 0035-VT); Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân; tập thể tàu Biên phòng BP-09.19.01 (Quảng Ngãi); Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi.

Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không - Không quân dùng trực thăng tìm kiếm 3 người dân mất tích ở đặc khu Lý Sơn ẢNH: TRỌNG QUỐC

Còn 2 cá nhân nhận bằng khen là ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express và ông Nguyễn Thái Sơn, Phó đồn trưởng Đồn biên phòng Lý Sơn.

Ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh (từ phải qua) được cứu sống sau 48 giờ lênh đênh trên biển ẢNH: CTV

Trước đó, chiều 6.11, do mâu thuẫn gia đình, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) leo lên cầu cảng Lý Sơn rồi bất ngờ nhảy xuống biển với ý định tự tử. Thời điểm này, bão số 13 đang áp sát, sóng biển cao 3 - 4 m, gió giật cấp 10 - 11, trời tối mù và biển động dữ dội.

Nghe tiếng tri hô, ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh lập tức mang áo phao, dùng thúng chai lao ra biển, mặc dù sóng lớn đập liên hồi vào mạn thúng.

Cả hai tiếp cận được ông Cường, đưa lên thúng và buộc dây giữ lại. Tuy nhiên, sóng lớn liên tiếp ập tới khiến thúng bị đánh trôi xa bờ hơn 2 hải lý. Đến giữa đêm, một con sóng mạnh đã quật lật thúng, hất cả 3 người xuống biển.

Ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh chèo thúng ra cứu người ẢNH: CTV

Đến sáng 8.11, sau gần 40 giờ lênh đênh, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện ông Quang trong tình trạng kiệt sức. Các thuyền viên lập tức đưa ông lên tàu sơ cứu. Lúc này, chủ tàu An Vĩnh Express đang phối hợp với lực lượng cứu hộ Lý Sơn tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển. Nhận được thông tin, tàu Hải Nam 39 chuyển ông Quang sang tàu An Vĩnh Express để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm người còn lại.

Từ những mô tả quan trọng của ông Quang về hướng trôi dạt, tốc độ sóng và vị trí tương đối lúc cả 3 bị chia tách, lực lượng tìm kiếm đã thu hẹp được khu vực rà soát. Đến trưa cùng ngày, họ tìm thấy anh Sanh trong tình trạng mệt lả nhưng vẫn tỉnh táo, bám chặt vào một vật trôi nổi trên mặt biển.

Trong khi đó, ông Cường được tàu cá QB-92198TS phát hiện và cứu, sau đó bàn giao cho tàu cao tốc Hòa Bình đưa vào bờ an toàn.