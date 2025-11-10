Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Ngư dân Lý Sơn dũng cảm cứu người: 'Lúc đó không kịp sợ'

Hải Phong
Hải Phong
10/11/2025 12:08 GMT+7

Sáng 10.11, UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) khen thưởng đột xuất cho hai người dân và chủ tàu cao tốc vì hành động dũng cảm cứu người trong bão số 13, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghị lực kiên cường của người dân đảo.

Tại Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), đã trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang (39 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) và anh Lê Văn Sanh (29 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) vì đã dũng cảm lao ra biển cứu người trong điều kiện thời tiết đặc biệt nguy hiểm. Cùng thời điểm, ông Lê Thanh Hùng, chủ tàu cao tốc An Vĩnh Express, cũng được tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn giữa bão lớn.

Dũng cảm cứu người giữa tâm bão, ba người dân Lý Sơn được khen thưởng đột xuất- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn trao giấy khen cho anh Lê Văn Sanh

ẢNH: M.H

"Lúc đó chỉ nghĩ cứu người chứ không kịp sợ"

Trước đó, chiều 6.11, do mâu thuẫn gia đình, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, ở đặc khu Lý Sơn) leo lên cầu cảng Lý Sơn rồi bất ngờ nhảy xuống biển với ý định tự tử. Thời điểm này, bão số 13 đang áp sát, sóng biển cao 3 - 4 m, gió giật cấp 10 - 11, trời tối mù và biển động dữ dội.

Nghe tiếng tri hô, anh Sanh và ông Quang lập tức mang áo phao, dùng thúng chai lao ra biển, bất chấp sóng lớn đập liên hồi vào mạn thúng. "Lúc đó chỉ nghĩ cứu người chứ không kịp sợ", ông Quang kể lại khi được đưa vào bờ an toàn.

Cả hai tiếp cận được ông Cường, đưa lên thúng và buộc dây giữ lại. Tuy nhiên, sóng lớn liên tiếp ập tới khiến thúng bị đánh trôi xa bờ hơn 2 hải lý. Đến giữa đêm, một con sóng mạnh đã quật lật thúng, hất cả ba người xuống biển.

Dũng cảm cứu người giữa tâm bão, ba người dân Lý Sơn được khen thưởng đột xuất- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn trao giấy khen cho ông Phan Duy Quang

ẢNH: M.H

Đến sáng 8.11, sau gần 40 giờ lênh đênh, tàu hàng Hải Nam 39 phát hiện ông Quang trong tình trạng kiệt sức. Các thuyền viên lập tức đưa ông lên tàu sơ cứu. Lúc này, chủ tàu An Vĩnh Express đang phối hợp với lực lượng cứu hộ Lý Sơn tìm kiếm nạn nhân mất tích trên biển. Nhận được thông tin, tàu Hải Nam 39 chuyển ông Quang sang tàu An Vĩnh Express để tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm người còn lại.

Từ những mô tả quan trọng của ông Quang về hướng trôi dạt, tốc độ sóng và vị trí tương đối lúc chia tay, lực lượng tìm kiếm đã thu hẹp được khu vực rà soát. Đến trưa cùng ngày, họ tìm thấy anh Sanh trong tình trạng mệt lả nhưng vẫn tỉnh táo, bám chặt vào một vật trôi nổi trên mặt biển.

Trong khi đó, ông Cường được tàu cá QB-92198TS phát hiện và cứu vớt, sau đó bàn giao cho tàu cao tốc Hòa Bình đưa vào bờ an toàn.

Nước mắt ngày trở về

Đến tối 8.11, cả ba người được đưa về đảo Lý Sơn trong sự xúc động của gia đình và người dân.

Dũng cảm cứu người giữa tâm bão, ba người dân Lý Sơn được khen thưởng đột xuất- Ảnh 3.

Người dân Lý Sơn bắn pháo hoa ăn mừng các người hùng trở về sau 2 ngày mất tích trên biển

ẢNH: CTV

Sau khi tiếp nhận, Trung tâm Y tế Quân dân y kết hợp đặc khu Lý Sơn lập tức điều trị phục hồi năng lượng, ổn định thân nhiệt và theo dõi toàn trạng cho ông Quang và anh Sanh. Đến ngày 9.11, sức khỏe cả hai đã ổn định, có thể trò chuyện, ăn uống nhẹ và dần hồi phục. Ông Cường được chuyển vào đất liền chiều cùng ngày để tiếp tục điều trị theo dõi tâm lý và thể trạng.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết hành động quên mình cứu người giữa bão của ông Quang và anh Sanh là biểu tượng đẹp của lòng nhân ái và sự quả cảm của người dân đảo. Việc khen thưởng đột xuất nhằm ghi nhận, tri ân và lan tỏa tinh thần dũng cảm đó trong cộng đồng.

Ông Huy cũng đánh giá cao nỗ lực hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ của chủ tàu Lê Thanh Hùng và toàn bộ thuyền viên tàu An Vĩnh Express. "Trong điều kiện biển động mạnh, việc một tàu cao tốc tham gia tìm kiếm là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, họ vẫn phối hợp chặt chẽ, nỗ lực tối đa để cứu người", ông Huy nói.

Người dân Lý Sơn lâu nay vốn nổi tiếng kiên cường trước sóng gió. Sự việc lần này càng cho thấy tinh thần cộng đồng mạnh mẽ, sẵn sàng hy sinh vì người khác, nhất là trong những tình huống sinh tử giữa biển khơi.

