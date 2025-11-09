Chuyện 3 người trôi dạt trên biển Lý Sơn: Ăn nửa quả táo thối để cầm cự

Vừa bơi vừa nghĩ đến vợ con

Nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Quân dân y đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) sáng nay 9.11, anh Lê Văn Sanh (37 tuổi, ở thôn Tây An Hải) vẫn còn mệt nhưng khoảnh khắc về 2 ngày giành lại sự sống trên biển vẫn như vừa xảy ra.

Anh Lê Văn Sanh đang nằm điều trị tại Trung tâm Quân dân y đặc khu Lý Sơn ẢNH: CẨM ÁI

"Tôi vớt được nửa quả táo thối và chai nước có chữ nước ngoài trôi lênh đênh trên biển. Hai ngày trời chỉ có vậy để mà cầm hơi…", anh Sanh nói, giọng lạc đi vì xúc động.

Sự cố bắt đầu từ chiều 6.11, khi anh Dương Quang Cường (44 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) nhảy xuống biển vì mâu thuẫn gia đình. Thấy người rơi xuống nước, anh Sanh và ông Phan Duy Quang (47 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh) không chút do dự đẩy thuyền thúng lao ra cứu.

Anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang chèo thúng ra cứu anh Dương Quang Cường ẢNH: CTV

"Trong đầu lúc đó không có chữ 'sợ', chỉ nghĩ phải cứu bạn mình. Sống chết tính sau", anh Sanh nói.

Dù cứu được anh Cường, nhưng sóng lớn đánh dạt thuyền thúng trôi xa bờ. Đêm xuống, biển động mạnh hơn, gió quất từng đợt như muốn nuốt trọn chiếc thúng nhỏ.

Anh Lê Văn Sanh kể lại 2 ngày lênh đênh trên biển, chỉ ăn nửa quả táo và uống chai nước trôi dạt

Anh Sanh kể, trong đêm sóng lớn ập tới khiến thúng lật. Cả ba người bị đánh tách nhau ra giữa biển đen đặc. "Anh Quang và anh Cường say sóng, nằm đuối lắm rồi. Tôi cố giữ thúng hơn một tiếng rưỡi, nhưng không nổi. Sóng tách chúng tôi ra. Anh Quang lúc đó bảo: Các em cứ bơi đi, anh không còn sức nữa…", anh Sanh nghẹn lại.

Anh Lê Văn Sanh được phát hiện cách đảo Lý Sơn 56 hải lý (khoảng 104 km) ẢNH: V.H

"Từ đó, 3 người mỗi người một hướng, thả mình theo dòng nước, hy vọng phép màu đến kịp lúc. Tôi bơi mà trong đầu chỉ nghĩ đến vợ con. Nghĩ họ đang đợi mình ở nhà. Chỉ vậy mà cố bơi tiếp", anh Sanh chia sẻ.

Ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 cứu lúc 8 giờ 45 ngày 8.11 ở vùng biển Gia Lai (Bình Định cũ). "Khi nhìn thấy tàu, tôi dồn hết sức bơi chặn đầu mũi tàu. Tôi la đến khản cả giọng. Lúc thủy thủ nhìn thấy tôi, tôi biết mình… sống rồi", ông Quang kể.

Ông Phan Duy Quang được tàu hàng cứu ở vùng biển Gia Lai (Bình Định cũ) ẢNH: M.H

Khi được kéo lên boong, người ông Quang tím tái vì lạnh, kiệt sức, nhưng đôi mắt vẫn sáng một niềm tin rất mạnh: "Lên tàu rồi, tôi chỉ xin họ tìm tiếp 2 người bạn còn lại…".

Đến 16 giờ 10 ngày 8.11, tàu An Vĩnh Express (Quảng Ngãi) phát hiện và cứu anh Lê Văn Sanh ở vị trí cách đảo Lý Sơn 56 hải lý (khoảng 104 km). Sau đó không lâu, một tàu cá Quảng Trị tiếp tục phát hiện anh Dương Quang Cường.

Cả ba đều được cứu trong tình trạng kiệt sức nhưng tỉnh táo và không nguy hiểm đến tính mạng.

Anh Lê Văn Sanh (trái) và ông Phan Duy Quang sau khi được ứng cứu ẢNH: CTV

Cả đảo Lý Sơn vỡ òa

Khi tin vui truyền về đảo, những người mẹ, người vợ đã thắp nhang suốt 2 ngày, bật khóc. Nhiều ngư dân Lý Sơn nói: "Biển dữ nhưng cũng là biển hiền. Hôm nay biển trả người về".

Người dân ở đảo Lý Sơn ra đường chờ đón 3 người đàn ông mất tích trên biển trở về ẢNH: H.P

Sáng nay 9.11, ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy đặc khu Lý Sơn, đã đến Trung tâm Quân dân y đặc khu Lý Sơn thăm hỏi, động viên 3 người vừa trải qua sinh tử.

Câu chuyện của ông Quang, anh Sanh và anh Cường không chỉ là sự may mắn hiếm hoi, mà còn là nghị lực của con người trước thiên nhiên.

Chị Mai Thị Thúy Tuyết (ở thôn Tây An Vĩnh) chia sẻ: "Khi nghe tin các anh Quang, Sanh, Cường bị mất tích 2 ngày trên biển được cứu sống trở về, người dân cả đảo Lý Sơn vui như ngày hội. Niềm vui này còn hơn cả trúng số, ai cũng ra đường ăn mừng, hò vui".

Người dân Lý Sơn bắn pháo hoa mừng 3 người đàn ông mất tích trên biển trở về ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Họ sống sót bằng kinh nghiệm của người đi biển, bằng niềm tin, bằng ý nghĩ về gia đình và sự gắn bó của những người anh em sẵn sàng lao mình vào sóng dữ để cứu nhau.

Sau 2 ngày lênh đênh giữa biển động trong mưa bão, chỉ trong một ngày 8.11, cả 3 người đàn ông mất tích ở biển Lý Sơn đã được tìm thấy an toàn và sống sót kỳ diệu.