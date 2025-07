Truy tìm 2 cô gái trẻ mất tích ở Đồng Nai

Ngày 11.7, Công an xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (hợp nhất TT.Tân Phú, xã Tân Tiến và xã Tân Lập, thuộc H.Đồng Phú, Bình Phước cũ) thông báo truy tìm Trần Thị Nhật Lệ (28 tuổi, ở xã Đồng Phú) mất tích gần 1 năm qua.

Theo đó, ngày 8.7, Công an xã Đồng Phú tiếp nhận đơn trình báo của gia đình ông Trần Cư (ở xã Đồng Phú) về việc con gái ông là Trần Thị Nhật Lệ bị mất tích trong thời gian ở địa chỉ trên đường số 8, tổ 5, KP.3, P.Linh Trung (nay là P.Linh Xuân), TP.HCM, từ tháng 8.2024 cho đến nay chưa về nhà.

Công an truy tìm Trần Thị Nhật Lệ, đã mất tích gần 1 năm ẢNH: CTV

Theo Công an xã Đồng Phú, Lệ cao khoảng 1,53 m, nặng khoảng 50 kg, nói giọng miền Nam, da trắng, tóc đen dài qua vai.

Công an xã Đồng Phú thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, P.Linh Xuân, TP.HCM và nhân dân phối hợp tìm kiếm. Khi có thông tin về Trần Thị Nhật Lệ, công an đề nghị người dân liên hệ Công an xã Đồng Phú qua số điện thoại: 02713.832.157.

Em học sinh Lê Nguyễn Bảo Hân bỏ nhà đi, "mất tích" hơn 1 tháng, chưa về nhà ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 10.7, Công an xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai (hợp nhất xã Gia Tân 1, Gia Tân 2, Phú Cường, Phú Túc thuộc H.Thống Nhất và Định Quán, Đồng Nai cũ) cũng đã phát đi thông báo truy tìm em Lê Nguyễn Bảo Hân (15 tuổi, ở xã Thống Nhất) sau khi nhận được tin báo từ gia đình về việc Hân đã bỏ nhà đi từ ngày 6.6.2025 đến nay chưa về.

Theo nhận dạng, Hân cao khoảng 1,60 m, da ngăm đen, nặng khoảng 63 kg. Công an xã Thống Nhất đề nghị khi có thông tin về em Hân, người dân hãy báo về Công an xã Thống Nhất qua số điện thoại: 0986.879.114.