Truy tìm khỉ hoang tấn công nhiều người ở Vĩnh Long

Chiều 28.9, ông Trần Hoàng Nam, Chủ tịch UBND xã Phú Đức (H.Long Hồ), xác nhận có vụ một con khỉ hoang tấn công khiến nhiều người bị xây xát. Lực lượng công an đang truy tìm, xử lý con khỉ hoang này.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 cùng ngày, Công an xã Phú Đức nhận tin báo tại lò sấy lúa của một hộ dân ở ấp Phú An, xã Phú Đức có một con khỉ hoang tấn công người đi đường, giật đồ ăn khiến một số người bị xây xát nhẹ. Ngay sau đó, lực lượng công an và quân sự xã có mặt kiểm tra vụ việc.

Khoảng 10 phút sau, lực lượng chức năng phát hiện con khỉ trong vườn nhà dân, cách lò sấy lúa khoảng 200 m và tiếp tục tấn công một số người đi đường, chủ yếu là để giật đồ ăn trên xe. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát cơ động thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến hỗ trợ truy tìm con khỉ trên.

Một cán bộ công an cho biết, sau khi trao đổi, cơ quan chuyên môn xác định đây có thể là khỉ hoang có dấu hiệu tấn công người nên cần phải ngăn chặn, tiêu diệt để tránh những sự cố khác xảy ra. Qua kiểm tra, có 7 người người dân địa phương bị khỉ tấn công, gây thương tích nhẹ.

Theo thông tin ghi nhận, con khỉ này to (ước nặng khoảng 10 kg), lông xám, hung dữ, gặp người đi ngang là tấn công và di chuyển rất nhanh. Một số người dân ở địa phương lân cận cũng cho biết, có thấy một con khỉ xuất hiện mấy ngày nay và có thể đó là con khỉ đã tấn công người ở xã Phú Đức.

Hiện, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm con khỉ hoang tấn công người dân để xử lý.