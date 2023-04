Truy tìm nghi can cướp ngân hàng ở Đà Nẵng có hình xăm ở cổ tay trái

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, lúc 11 giờ ngày 20.4 xảy ra vụ cướp tại một chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Theo Công an TP.Đà Nẵng, nghi can sử dụng súng (giả) và roi điện uy hiếp cướp tài sản tại phòng giao dịch ngân hàng. Tài sản bị cướp gồm tiền (mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng) và 1 điện thoại iPhone 12.

Hình ảnh nghi can xuất hiện trở lại vào buổi chiều sau khi vứt một số tang vật CÔNG AN CUNG CẤP

Công an TP.Đà Nẵng đang truy xét nghi can, đồng thời thông báo các đặc điểm nhận dạng để người dân tăng cường cảnh giác; trường hợp phát hiện nghi can, thông báo cho cơ quan công an địa phương gần nhất.

Theo trích xuất camera, nghi can là nam thanh niên cao từ 1,7 - 1,75 m, dáng hơi gầy, nước da trắng, nói giọng bắc Trung bộ, đeo kính cận.

Hình ảnh nghi can chạy xe máy khi gây án CÔNG AN CUNG CẤP

Tại thời điểm cướp ngân hàng, nghi can mặc áo khoác đội mũ trùm đầu, đeo khẩu trang. Đặc biệt, ở cổ tay trái có hình xăm. Phương tiện nghi can dùng đi cướp ngân hàng là xe máy nhãn hiệu Yamaha Grande màu xám.



Nghi can tiếp cận chi nhánh ngân hàng theo hướng từ đường Như Nguyệt đến đường Đống Đa. Sau khi gây án, khoảng 18 giờ cùng ngày, nghi can vứt bỏ một số tang vật tại đường Dương Lâm (P.Nại Hiên Đông), sau đó di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo hướng từ cầu Thuận Phước về cầu sông Hàn.

Lúc này, nghi can đã thay đồ, mặc áo trắng dài tay, quần đùi ka ki xám, đội mũ bảo hiểm màu trắng, mang dép đen. Công an TP.Đà Nẵng đề nghị người dân nếu phát hiện nghi can cướp ngân hàng thì trình báo để lực lượng truy xét bắt giữ.