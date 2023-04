Lại xảy ra cướp ngân hàng ở H.Bàu Bàng, Bình Dương

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, vụ cướp ngân hàng xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng nằm trên quốc lộ 13 thuộc địa phận TT.Lai Uyên (H.Bàu Bàng, Bình Dương).

Nguồn tin cho biết, sau khi xảy ra vụ cướp ngân hàng, lực lượng công an đã bắt được một nghi can và đang truy bắt nghi can còn lại.

Trước đó, trên địa bàn từng xảy ra nhiều vụ cướp ngân hàng (Thanh Niên đã thông tin), can phạm đều bị bắt ngay sau đó.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ cướp ngân hàng CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, tháng 12.2021, Phòng giao dịch của ngân hàng BIDV bị người lạ dùng súng và bom giả cướp 450 triệu đồng. Đến tháng 3.2022, phòng giao dịch này lại tiếp tục bị cướp và kẻ cướp cũng đã bị bắt ngay sau đó.

Trong vụ cướp ngân hàng xảy ra hôm nay (17.4), nghi can dùng súng uy hiếp nhân viên ngân hàng và yêu cầu đưa tiền nhưng đã bị bắt.