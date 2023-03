Công an TP.HCM bắt 2 nghi phạm vụ định cướp ngân hàng Sacombank

Liên quan vụ xông vào định cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngày 5.3, Công an TP.HCM cho biết đã bắt được 2 nghi phạm là Trương Minh Thiện (ngụ Q.8) và Trương Vĩnh Xương (ngụ Q.5, TP.HCM).

Nghi phạm Trương Minh Thiện

NGỌC LÊ

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 3.3, Công an Q.8 tiếp nhận tin báo về việc vào lúc 14 giờ 25 cùng ngày, có 3 đối tượng đi trên 2 xe máy đến Phòng giao dịch Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (P.7, Q.8), dùng một vật có hình dạng súng uy hiếp, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền.

Tuy nhiên, khi chưa lấy được tiền thì 2 đối tượng chạy ra ngoài và lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát.

Nghi phạm Trương Vĩnh Xương

NGỌC LÊ

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an Q.8 phối hợp các phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm gây án.



Qua triển khai đồng bộ, khẩn trương các biện pháp nghiệp vụ, đến 2 giờ ngày 4.3, công an bắt giữ nghi phạm Thiện và Xương.

Công an Q.8 cùng các lực lượng tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan truy bắt nghi phạm còn lại, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra, xử lý theo quy định.