Nghi phạm thứ 3 vụ cướp Ngân hàng Sacombank ra đầu thú

Liên quan vụ xông vào định cướp tại Phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ngày 7.3, Công an TP.HCM cho biết, nghi phạm thứ 3 là Hà Vỹ Toàn (ngụ Q.5) đã ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nghi phạm Hà Vỹ Toàn

NGỌC LÊ

Trước đó, ngày 4.3, Công an TP.HCM đã bắt được 2 nghi phạm trong vụ này là Trương Minh Thiện (ngụ Q.8) và Trương Vĩnh Xương (ngụ Q.5).

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ 12 ngày 3.3, có 2 nam thanh niên vào Phòng giao dịch của Ngân hàng Sacombank ở Q.8 để liên hệ giao dịch. Sau khi ngồi chờ ít phút, 1 trong 2 người này bất ngờ rút từ trong túi đeo ra một đồ vật hình dáng giống súng ngắn, màu đen, uy hiếp bảo vệ và nhân viên ngân hàng buộc đưa tiền.

Nghi phạm Thiện và Xương bị bắt NGỌC LÊ

Nghi phạm còn lại đi xung quanh phòng giao dịch để lấy tiền. Tuy nhiên không thấy tiền nên các nghi phạm nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát.

Ngoài hai nghi phạm xông vào ngân hàng, còn có một nghi phạm đứng bên ngoài cảnh giới.

Ngay sau đó, công an bắt giữ Thiện và Xương, còn Hà Vỹ Toàn bỏ trốn. Công an Q.8 đã tích cực vận động gia đình liên lạc Toàn ra đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Đến ngày 7.3, Hà Vỹ Toàn đến Công an an Q.8 đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Được biết, Toàn từng có 3 tiền án tiền sự.

CQĐT đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ cướp tài sản tại ngân hàng nói trên.