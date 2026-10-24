Truy tìm người mặc áo xe ôm công nghệ đuổi đánh 2 thanh niên giữa đường

Liên quan đến vụ rượt đuổi đánh người gây náo loạn đường phố, ngày 24.10, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành trích xuất camera, phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Tại hiện trường còn lại xe máy ẢNH: TRẦN KHA

Hỗn chiến kinh hoàng ở Hóc Môn: Nam thanh niên bị rượt đánh, gục trước cửa nhà dân

Thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, người dân sống gần khu vực giao lộ đường Bà Triệu - Song Hành (thuộc địa bàn xã Hóc Môn, TP.HCM) nghe tiếng la ó trên đường.

Lúc này, người dân phát hiện người đàn ông (mặc áo xe ôm công nghệ) nghi cầm hung khí bất ngờ lao vào tấn công 2 nam thanh niên. Cả hai nam thanh niên sau đó để lại xe máy bỏ chạy. Một người chạy đến trước khu vực nhà dân thì ngồi gục.

Người dân kiểm tra thì thấy trên người nam thanh niên ngồi gục trước nhà dân trên cơ thể có vết thương. Ngoài ra, dọc trên đường vẫn còn các vết máu của người này trong lúc bỏ chạy.

Theo người dân chứng kiến tại hiện trường, một trong hai nạn nhân bị đuổi đánh còn rất trẻ, bị các vết thương trên cơ thể vùng tay. Nạn nhân này cố chạy bộ vào một con hẻm gần đó để tìm chỗ trốn, nhưng khi đến trước hiên một nhà dân thì ngồi quỵ xuống, và được bạn đi chung bế lên chạy trốn. Người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ lên xe rời khỏi hiện trường.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh cùng người đi đường đã nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, mất nhiều máu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hóc Môn đã có mặt phong tỏa khu vực, lấy lời khai các nhân chứng và trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường để truy bắt đối tượng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.