Công an làm rõ vụ đánh người trên đường Lê Quang Đạo

Ngày 9.6, Công an xã Xuân Thới Sơn (TP.HCM) đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra, làm rõ vụ đánh người trên đường Lê Quang Đạo.

Hình ảnh trong đoạn clip ghi lại vụ đánh người trên đường Lê Quang Đạo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Cùng ngày, mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại cảnh tượng bạo lực giao thông khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Từ hình ảnh clip ghi lại cho thấy, 2 người giằng co rồi 1 người bị quật ngã ra đường.

Cùng lúc, 1 người khác nhặt chiếc mũ bảo hiểm trên đường, lao tới giáng những cú đập rất mạnh vào người bị quật ngã trên đường. Dù đã bị ngã ra đường nhưng người này liên tiếp bị 2 người đánh, thúc gối.

Vụ việc xảy ra giữa đường khiến nhiều phương tiện phía sau phải phanh gấp, gây ra tình trạng hỗn loạn và ùn ứ giao thông cục bộ tại khu vực. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh đứng ra can ngăn.

Theo người dân, nhóm người trong đoạn clip chạy xe máy lưu thông trên đường Lê Quang Đạo, sau đó thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nhận được tin báo, Công an xã Xuân Thới Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời xác minh, mời những người liên quan về trụ sở để làm rõ nguyên nhân vụ đánh người này.