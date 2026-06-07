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Thời sự

Truy tìm phương tiện làm rơi bùn đất khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
07/06/2026 11:23 GMT+7

Khi di chuyển trên đường Võ Chí Công, một phương tiện đã làm rơi vãi bùn đất xuống lòng đường, khiến nhiều người đi xe máy gặp nạn.

Ngày 7.6, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội) đang tích cực truy tìm phương tiện làm rơi vãi bùn đất xuống đường Võ Chí Công (thuộc địa bàn P.Tây Hồ, Hà Nội ) khiến nhiều người gặp nạn.

Truy tìm phương tiện làm rơi bùn đất khiến nhiều người đi xe máy trượt ngã- Ảnh 1.

Bùn đất vương vãi trên đường Võ Chí Công khiến nhiều người đi xe máy gặp nạn

ẢNH: ĐÌNH HIẾU

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ 10 ngày 7.6, trên đường Võ Chí Công (hướng đi cầu Nhật Tân) xuất hiện lượng lớn đất thải rơi vãi ở làn đường dành cho ô tô.

Hậu quả, 2 người điều khiển xe máy đã không kịp xử lý, đâm vào bùn đất rồi ngã xuống đường.

Hình ảnh tại hiện trường thể hiện, ngoài một lượng lớn bùn đất vương vãi còn có những mảng bê tông, gạch lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Tây Hồ đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 và các lực lượng liên quan đến hiện trường để tổ chức phân luồng, cảnh báo người tham gia giao thông và hạn chế nguy cơ xảy ra thêm các vụ tai nạn.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng triển khai công tác vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất trên mặt đường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển phương tiện có hành vi làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc đổ chất thải trái phép ra đường bộ có thể bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện việc thu dọn vật liệu và khắc phục tình trạng ban đầu của tuyến đường.

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