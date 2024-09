Camera an ninh đã ghi lại được khoảnh khắc tai nạn tại giao lộ đường số 4A và đường số 1A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM. Cú va chạm cực mạnh đã khiến một thanh niên văng ra xa khỏi xe máy. Người đi xe máy còn lại cũng loạng choạng rồi té ngã.

Truy tìm thanh niên bỏ chạy, mặc kệ nạn nhân đau đớn sau tai nạn ở TP.HCM

Mặc dù nạn nhân đang nằm gần đó và giãy giụa, co giật, thế nhưng nam thanh niên áo đen vẫn tìm cách dựng xe máy của mình lên. Và dường như cú va chạm cũng khiến anh này mất bình tĩnh.

Thế nhưng, thay vì cứu giúp người bị nạn, anh ta lại nhảy lên xe và phóng đi, bất chấp những người xung quanh tìm cách ngăn cản và nạn nhân thì đang nằm đau đớn. Ngày 29.9.2024, Công an quận Bình Tân đang xử lý vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra lúc hơn 20 giờ ngày 27.9. Nạn nhân trong vụ việc là một thanh niên 21 tuổi, ở quận Bình Tân, là sinh viên năm thứ tư của một trường đại học tại TP.HCM.

Giao lộ nơi xảy ra vụ tai nạn ẢNH: TRẦN KHA

Cú va chạm khiến nạn nhân bị va đập mạnh phần đầu dẫn đến co giật. Theo lời người nhà thì hiện nạn nhân đang bị ảnh hưởng phần đầu sau tai nạn nên lúc nhớ lúc quên.

Liên quan vụ việc việc này, nguồn tin Báo Thanh Niên cho biết ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an quận Bình Tân đã đến giải quyết hiện trường. Ngoài camera an ninh tại giao lộ xảy ra tai nạn công an cũng đã trích xuất các camera khác dọc các tuyến đường để truy tìm người và phương tiện có liên quan.