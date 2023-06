Truy tố bị can đâm trọng thương chủ quán karaoke

Ngày 2.6, tin từ Viện KSND tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Việt Em (60 tuổi, ngụ P.7, Bạc Liêu) về hành vi giết người. Đây là bị can có nhiều tiền án, tiền sự về tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, xâm hại đến sức khỏe người khác.

Liên quan vụ việc, các bị can Nguyễn Văn Thọ (41 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Lê Phong (43 tuổi), Võ Kim Long (38 tuổi, cùng ngụ TX.Giá Rai, Bạc Liêu), Nguyễn Thái Nghiêm (43 tuổi, ngụ H.Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Nguyệt Anh (39 tuổi, TP.Bạc Liêu) và Lê Hoàng Khải (40 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) cùng bị truy tố về hành vi che giấu tội phạm.

Bị can Ngô Việt Em tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu TRỌNG NGUYỄN

Kết quả điều tra xác định, khoảng 20 giờ ngày 2.6.2022, sau khi uống bia tại quán ở P.8, TP.Bạc Liêu, Việt Em rủ Hứa Văn Bình (57 tuổi, ngụ H.Vĩnh Lợi) đến quán karaoke trên địa bàn P.2, TP.Bạc Liêu để hát và nhậu tiếp.



Đến nơi, thấy ông B.Q.H (49 tuổi, chủ quán karaoke) đang uống bia với người thân, bạn bè, Việt Em và Bình vào tham gia. Trong lúc uống bia, Việt Em nói với ông H. "Mấy thằng phản thầy hay bị núi đè lắm". Ông H. cười, Việt Em tiếp tục nói: "Ở nhiều tỉnh, mấy thằng phản thầy bị đâm hết rồi. Ở đây chưa có, chắc sắp có rồi".

Liền sau đó, Việt Em lấy cây dao chuẩn bị từ trước đâm ông H. nhiều nhát vào ngực, gây trọng thương. Nạn nhân được người thân đưa vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ điều trị. Việt Em và ông H. có mâu thuẫn trước đó.

Sau khi gây án, Việt Em mang theo hung khí bỏ trốn ở TX.Giá Rai (Bạc Liêu) và gặp Lê Phong, Nguyễn Thái Nghiêm, Võ Kim Long. Tại đây, Việt Em kể đã dùng dao đâm ông H. rồi kêu Nghiêm lấy quần áo khác cho Việt Em thay.

Biết Việt Em đâm ông H. gây thương tích, Nguyễn Nguyệt Anh (vợ sau của Việt Em) và Lê Hoàng Khải (con rể Việt Em) thống nhất đưa Việt Em đến TP.Cần Thơ trốn tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Theo đó, Khải điện thoại cho Nguyễn Văn Thọ xuống Bạc Liêu chở Việt Em lên TP.Cần Thơ. Khoảng 1 giờ ngày 3.6.2022, Thọ đưa Việt Em lên đi lẩn trốn tại một khách sạn ở TP.Cần Thơ. Đến ngày 4.6.2022, lực lượng công an phát hiện Việt Em và bắt giữ khẩn cấp. Qua điều tra, công an khởi tố các bị can nêu trên về hành vi che giấu tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác đinh, Ngô Việt Em dùng hung khí nguy hiểm đâm vào vùng ngực, vùng trọng yếu trên cơ thể ông H., gây thương tích 38%. Nạn nhân không tử vong là nhờ được cấp cứu kịp thời. Do đó, Việt Em đã có hành vi giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.