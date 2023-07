Truy tố cựu Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM Phan Minh Tân

Quỹ phát triển KH-CN TP.HCM do UBND TP.HCM thành lập ngày 16.5.2007 để tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của TP.HCM. Bộ máy quản lý và điều hành gồm 6 thành viên do ông Phan Minh Tân làm chủ tịch. Cơ quan điều hành của quỹ là Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP.HCM (HIFU).



Theo truy tố của Viện KSND TP.HCM, từ tháng 8 - 11.2009, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, ông Tân và đồng phạm làm trái quy định của nhà nước về quản lý, sử dụng đầu tư công trong xét duyệt vay và hỗ trợ cho Công ty CP đầu tư và phát triển công nghệ Huy Hoàng (gọi tắt Công ty Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip) thực hiện 2 dự án không đúng quy định, gây thiệt hại hơn 22,6 tỉ đồng cho ngân sách nhà nước.

Cụ thể, đối với dự án "thiết kế và sản xuất thử nghiệm chip nhận dạng từ xa qua sóng radio TS09-01 chip RFID", ông Tân và đồng phạm đã lấy 4,2 tỉ đồng từ ngân sách cấp kinh phí cho Công ty Huy Hoàng thực hiện dự án. Song dự án không hoàn thành, đơn vị không hoàn trả kinh phí, gây thiệt hại ngân sách hơn 3,1 tỉ đồng.

Cũng trong thời gian thực hiện dự án trên, đầu năm 2010, ông Tân ký các văn bản đề nghị HIFU cho Công ty Huy Hoàng vay 10 tỉ đồng để thực hiện dự án 2 "đầu tư và phát triển công nghệ chip nhận dạng bằng sóng vô tuyến RFID". Tính đến 30.6.2021, thiệt hại của dự án 2 là hơn 19,4 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra, tại thời điểm thẩm định dự án 2, Công ty Huy Hoàng không có khả năng về tài chính, không đủ điều kiện được duyệt vay, bởi thực chất tổng vốn tự có của Công ty Huy Hoàng chỉ khoảng gần 142 triệu đồng, tức 0,46% so với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là hơn 30 tỉ đồng - dưới 30%, là không đủ điều kiện cho vay theo quy định.

Đối với ông Nguyễn Trọng Vũ (Giám đốc Công ty Huy Hoàng), theo hồ sơ, ông Vũ có quốc tịch Mỹ, và đã xuất cảnh về Mỹ từ ngày 24.5.2011. Ngày 21.4.2016, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án; ngày 6.2.2017 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Vũ về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và ra quyết định truy nã. Đến tháng 4.2017, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Vũ, khi nào bắt được sẽ xử lý.