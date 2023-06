Xử lý ra sao khối tài sản của cựu giám đốc sở nhận hối lộ 14 tỉ?

C HƯA NỘP LẠI TIỀN CÓ ĐƯỢC XEM XÉT GIẢM NHẸ?

Như đã đề cập, bà Vũ Liên Oanh có mong muốn nộp lại tiền nhận hối lộ nhưng đến nay gia đình chưa thực hiện được. Dù vậy, cơ quan điều tra vẫn đề nghị xem xét khi lượng hình. Tình huống này đặt ra câu hỏi: bị can mới chỉ có nguyện vọng chứ chưa nộp tiền thì có được xem là tình tiết giảm nhẹ?

Theo LS Diệp Năng Bình (Đoàn LS TP.HCM), khoản 1 điều 51 bộ luật Hình sự quy định về các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có "người phạm tội tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả". Tuy nhiên, quy định không nói rõ việc có nguyện vọng nhưng chưa nộp tiền thì có được xem là tình tiết giảm nhẹ hay không.

Trên thực tế, có trường hợp mặc dù bị can mong muốn nộp tiền bồi thường nhưng vì nhiều lý do khách quan chưa kịp thực hiện dẫn tới việc chậm trễ nộp tiền bồi thường.

Trong vụ án xảy ra tại Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh, bị can có mong muốn nộp lại tiền, đồng thời cơ quan điều tra đã phong tỏa nhiều tài sản liên quan để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bồi thường. Tình huống này, tòa án có thể cân nhắc, xem xét áp dụng khoản 2 điều 51 bộ luật Hình sự về việc áp dụng "tình tiết giảm nhẹ khác" cho bị can, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.

"Hiện vụ án mới kết thúc giai đoạn điều tra, còn giai đoạn truy tố và xét xử, nếu bà Oanh và gia đình chủ động nộp tiền khắc phục, thì vẫn hoàn toàn có thể được ghi nhận và xem xét là tình tiết giảm nhẹ", LS Bình nói.