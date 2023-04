Truy tố Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Theo cáo trạng, từ khoảng tháng 3.2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi livestream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm: ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Ðặng Thị Hàn Ni (nhà báo, thạc sĩ luật Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Ðàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM), bà Ðinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà.

Quá trình điều tra, Nguyễn Phương Hằng thừa nhận đã phát ngôn xúc phạm các cá nhân trên.



Viện kiểm sát đề nghị tòa xét xử Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Bên cạnh đó, 3 bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân dù không có mâu thuẫn với những cá nhân trên, nhưng do là nhân viên và hưởng lương của Nguyễn Phương Hằng nên liên tục thực hiện hành vi giúp sức tích cực cho bị can Hằng.

Ngoài ra, để tăng độ tin cậy cho những phát ngôn của mình, Nguyễn Phương Hằng mời tiến sĩ luật Đặng Anh Quân tham gia vào buổi livestream của mình. Khi Nguyễn Phương Hằng phát ngôn xúc phạm người khác thì Đặng Anh Quân tương tác, phát ngôn về nội dung liên quan. Theo CQĐT, Đặng Anh Quân đã góp phần cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

Bên cạnh đó, tại CQĐT, 10 bị hại đều có những yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng bồi thường, hoặc xin lỗi công khai. Trong đó, nghệ sĩ Hoài Linh, ông Nguyễn Đức Hiển, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Việt Hà không yêu cầu bồi thường vật chất, chỉ yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi; ca sĩ Vy Oanh chưa có yêu cầu bồi thường về vật chất, yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi; bà Hàn Ni yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật; bà Đinh Thị Lan không yêu cầu bồi thường. Riêng vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường về tổn thất vật chất gần 31 tỉ đồng... Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng yêu cầu Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xin lỗi công khai, và bồi thường thiệt hại về vật chất hơn 43 tỉ đồng.

Bị can Nguyễn Phương Hằng và Đặng Anh Quân vẫn đang bị tạm giam chờ xét xử. 3 bị can còn lại được tại ngoại.