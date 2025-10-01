'Truyện ngắn đặc sắc 2025': Nhiều tên tuổi văn chương, nhiều cây viết khát vọng

Theo Chủ tịch Sbooks Nguyễn Anh Dũng: "Truyện ngắn đặc sắc là dự án quan trọng hằng năm của chúng tôi, không chỉ đánh dấu một năm trưởng thành mà còn là sự khẳng định đã, đang và sẽ luôn đi theo đúng mục tiêu lan tỏa trí tuệ, luôn đau đáu hướng về những tác phẩm văn học Việt Nam, để những tác giả xuất sắc được độc giả biết đến nhiều hơn".

Chủ tịch Sbooks Nguyễn Anh Dũng chia sẻ hành trình lan tỏa tri thức tại lễ kỷ niệm thành lập tối 1.10 ẢNH: VÕ THU HƯƠNG

Nhà văn Tống Phước Bảo và các khách mời tham gia giao lưu ẢNH: VÕ THU HƯƠNG

Truyện ngắn đặc sắc 2025 năm nay là những tác phẩm tuyển chọn của nhiều tên tuổi văn chương. Cuốn sách cũng quy tụ nhiều cây viết khát vọng, có người từng tạm rời xa trang bản thảo dấn thân vào đời, rồi quay lại về với nghề. Có người viết như để níu giữ ký ức đang dần tan vào quên lãng. Từ những hành trình riêng ấy, họ kể lại những câu chuyện trọn vẹn trong khuôn khổ thể loại nhưng vẫn chạm vào đời sống mãnh liệt.

Truyện ngắn đặc sắc 2025: Thấm đẫm chuyện tình, chuyện nghĩa

Các nhân vật xuất hiện trong sách có những người rất đỗi bình thường, có khi còn chẳng có chức vụ gì; nhưng khi đối diện với những biến số khắc nghiệt, họ vẫn lặng lẽ đứng dậy và cõng nhau đi qua phần nào nỗi đau, như Páo đã cõng Cháng sau khi nỗi dằn vặt được tỏ bày. Chính trong khoảnh khắc tưởng chừng bi thương nhất, sức mạnh của tình thương và sự nâng đỡ hiện lên rõ ràng nhất, như người đàn bà điên bế đá làm con trong truyện Người vớt trăng đêm. Những trầm luân của những cá nhân ấy còn nhắc ta rằng ai cũng có thể phạm sai lầm, biết tủi nhục nhưng phải luôn biết yêu thương và chuộc lỗi.

Đọc Chuyến đò đêm xuân (Trần Nguyễn Anh), Người kể chuyện châu thổ (Tống Phước Bảo), Săn mây (Phan Ngọc Chính), Mả ông ăn mày (Phan Xuân Luật), Người vớt trăng đêm (Nguyễn Luân), Người đóng móng ngựa ở Háng Chái (Tống Ngọc Hân)... càng thấy dâu bể cuộc đời không buông tha một ai.

Truyện ngắn đặc sắc 2025 còn có những câu chuyện gần gũi, ngây ngô, nhẹ bẫng như làn sương sớm; có truyện lạ lùng, nơi tích xưa, giai thoại và huyền sử đan xen, tạo nên một thế giới nửa thực nửa mơ. Lại có truyện đặc quánh bóng tối, nặng như một tiếng thở dài không dứt, tưởng như cả kiếp người vừa hiện ra trước mắt. Những trang truyện còn thấp thoáng hiện lên cả quá khứ và hiện tại của đất nước, những tháng ngày chiến tranh, những biến động lịch sử, những vết thương tập thể vẫn chưa kịp liền da. Một sự pha trộn của thời gian lẫn vào từng số phận, từng trang viết.

Sách do Sbooks và NXB Văn học vừa ấn hành Ảnh: NXB

Điều ấn tượng của Truyện ngắn đặc sắc 2025 là dù đề tài rộng nhưng đều xoáy vào chuyện tình, chuyện nghĩa. Chính cái tình, cái nghĩa là cốt lõi làm nên bản sắc con người Việt Nam, vẫn luôn âm thầm chảy trong từng mạch đời. Những câu chuyện này khiến ta tin thật vào khổ đau, nhưng cũng tin vào tự do, tin vào hạnh phúc. Chính bởi lẽ ấy mà con người ta mới có thể sống khát vọng, biết mơ ước, biết yêu thương, biết tìm về nguồn cội để không lạc mất chính mình giữa dòng đời luôn sôi động.

Theo nhà văn Tống Phước Bảo: "Phải nói rằng tuyển tập này như một cuộc chắt lọc định kỳ hằng năm mà dân viết chúng tôi rất háo hức và mong chờ được góp mặt. Bởi tuyển tập như sự xác tín cho chính tác giả và tác phẩm trong đánh giá, thẩm định gắt gao của đơn vị xuất bản và Sbooks. Tôi tin bạn đọc sẽ khám phá ra nhiều câu chuyện hay từ tuyển tập này".







