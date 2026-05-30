Thế giới

Truyền thông quốc tế đánh giá tích cực thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La

Bảo Hoàng
30/05/2026 18:12 GMT+7

Truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý đến nhiều thông điệp quan trọng về tình hình thế giới và khu vực, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu ra tại Đối thoại Shangri-La hôm 29.5.

Vào tối 29.5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau bài phát biểu, nhiều hãng thông tấn, báo chí trên thế giới đã có những bài viết, đánh giá về thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore ngày 29.5

ẢNH: AP

Hãng thông tấn Reuters đặc biệt nhấn mạnh vào 3 cuộc khủng hoảng toàn cầu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập: đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trong tình hình đó, người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam kêu gọi tăng cường luật pháp quốc tế, thiết lập các động lực tăng trưởng toàn diện và bền vững, cũng như khởi xướng đối thoại và minh bạch.

Trong khi đó, Hãng tin AP lại chú ý những cảnh báo chiến lược sâu sắc của nhà lãnh đạo Việt Nam. Theo AP, bằng việc dẫn chứng tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz ở Trung Đông, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi gắm một thông điệp mang tính toàn cầu, đó là một điểm nóng cục bộ có thể nhanh chóng làm đứt gãy thương mại, nguồn cung năng lượng và đời sống kinh tế - xã hội của toàn thế giới.

Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhận định khu vực châu Á - Thái Bình Dương được hưởng lợi sâu sắc từ toàn cầu hóa, song hiện cũng đối mặt với các thách thức ở nhiều mặt. “Điều khu vực mong muốn không phải là sự hiện diện hay vắng mặt thuần túy của bất kỳ nước lớn nào, mà là một cam kết có trách nhiệm. Chúng tôi nhìn nhận cạnh tranh là tất yếu, nhưng cạnh tranh phải được đặt trong giới hạn của luật pháp, minh bạch và tự kiềm chế”, AP dẫn thông điệp của ông.

Báo South China Morning Post đánh giá bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đưa ra một khuôn khổ tư duy đáng chú ý về xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang thay đổi nhanh chóng.

Tờ The Straits Times của Singapore nêu rằng nhà lãnh đạo Việt Nam đã dành một phần đáng kể bài phát biểu để thảo luận về cuộc khủng hoảng trật tự quốc tế, trong đó nhấn mạnh rằng trật tự toàn cầu không nên được thiết lập thông qua sự cưỡng ép, áp đặt đơn phương hoặc đe dọa bằng vũ lực.

