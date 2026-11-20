Dù để thua U.17 Bỉ với tỷ số 2-3 ở trận ra quân FIFA U.17 World Cup 2026, đội tuyển U.17 Việt Nam vẫn gây ấn tượng mạnh với truyền thông Đông Nam Á. Nhiều trang bóng đá tại Thái Lan và Indonesia bất ngờ trước màn trình diễn tự tin, kiên cường của thầy trò HLV Cristiano Roland trước đương kim á quân U.17 châu Âu.