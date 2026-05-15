TS-BS Diệp Bảo Tuấn nói về tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản

Tại hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu TP.HCM năm 2026 diễn ra ngày 15.5, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc bệnh viện này đã đặt vấn đề về tầm soát ung thư trong thời đại mới và việc tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản.

Ung thư từ vị trí thứ hai nhảy lên đứng đầu về tử vong

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Việt Nam hiện nay với hơn 100 triệu dân, tuổi thọ trung bình đạt 73,3, tăng 1,8 năm so với năm 2000 (cách đây 26 năm). Chi phí y tế hiện chiếm khoảng gần 5% GDP của cả nước, và Việt Nam hiện được phân loại là quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Hiện tại, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với khoảng 11% dân số trên 60 tuổi.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ về tầm soát ung thư ẢNH: BV

Về gánh nặng ung thư tại Việt Nam theo số liệu năm 2025, mỗi năm ghi nhận khoảng 180.000 ca mắc mới và khoảng 120.000 ca tử vong. Hiện có hơn 400.000 bệnh nhân ung thư hiện hữu trong vòng 5 năm tính lũy tích. Trước đây, ung thư là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai tại Việt Nam.

Một nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do ung thư cao là do 50 - 80% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn 3 - 4, tức rất muộn. Câu hỏi đặt ra là làm sao giảm tỷ lệ này?

Về cơ cấu bệnh theo giới, nam giới chủ yếu gặp ung thư gan, phổi, dạ dày; nữ giới là ung thư vú, phổi, trực tràng. Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM lập kế hoạch xạ trị cho bệnh nhân ung thư ẢNH: DUY TÍNH

"Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, bức tranh toàn cầu thay đổi. Ung thư hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu, vượt qua bệnh tim mạch. Và mỗi ngày thế giới có hơn 26.000 người tử vong vì ung thư, trong khi bệnh tim mạch khoảng 25.840 trường hợp. Nhìn chung, nhóm bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 70% tử vong toàn cầu, trong đó ung thư đứng đầu", TS-BS Diệp Bảo Tuấn chia sẻ.

Nghiên cứu mô hình Ningen Dock Nhật Bản

TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin, ở châu Âu, các chuyên gia cho rằng việc cải thiện kết cục ung thư hoàn toàn khả thi nếu tập trung vào ba hướng: phòng ngừa qua thay đổi lối sống, tầm soát phát hiện sớm và cải thiện điều trị bằng các phác đồ mới. Trong đó, tầm soát sớm được xem là yếu tố then chốt nhằm giảm bệnh nhân phát hiện giai đoạn muộn, từ đó giảm chi phí điều trị và tử vong.

"Trong những năm qua, chúng tôi tham gia đoàn nghiên cứu tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản. Mô hình này ra đời từ năm 1954, cách đây hơn 70 năm, trong bối cảnh thế giới chủ yếu tập trung điều trị bệnh, trong khi Nhật Bản chuyển sang tư duy phòng bệnh", Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.

Theo ông, triết lý của mô hình Ningen Dock Nhật Bản là giống như con tàu định kỳ phải vào bảo dưỡng dù không hỏng, con người cũng cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

Người dân Nhật Bản đi khám bệnh ẢNH: DUY TÍNH

Hiện nay tại Nhật có hơn 1.700 cơ sở, thu hút khoảng hơn 3,7 triệu lượt người khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Số liệu từ tháng 4.2016 đến tháng 3.2018 cho thấy hiệu quả tầm soát ung thư tại Nhật Bản rất rõ rệt. Tỷ lệ phát hiện ung thư đại trực tràng đạt 13,7/1.000 người khám, ung thư vú là 13,3/1.000 người khám. Đây là những con số rất cao, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát. Nếu không thực hiện tầm soát, những ca bệnh này sẽ chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến điều trị khó khăn và chi phí cao.

Bên trong phòng nội soi đường tiêu hóa tại một bệnh viện ở Nhật Bản ẢNH: DUY TÍNH

"Chúng tôi đề xuất mô hình áp dụng tại Việt Nam theo hướng phát hiện ung thư khi chưa có triệu chứng lâm sàng, tập trung nhóm nguy cơ cao, gắn với lối sống và dữ liệu sức khỏe. Hiện nay, các địa phương đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, đây là nền tảng quan trọng để phát triển tầm soát toàn diện", TS-BS Diệp Bảo Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, theo ông, việc triển khai còn nhiều thách thức như nhân lực, hạ tầng công nghệ, tài chính và tích hợp dữ liệu bệnh không lây nhiễm vào y tế cơ sở. Dù vậy, Việt Nam đang có thuận lợi khi chính sách hiện nay đều hướng đến khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm, thậm chí miễn phí cho người dân.

Về mặt kỹ thuật, cần phân biệt rõ giữa tầm soát đại trà và tầm soát chuyên sâu. Song song đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong phân tích hình ảnh y khoa như CT-Scanner, nội soi tiêu hóa… giúp hỗ trợ bác sĩ phát hiện nhanh hơn, chính xác hơn, giảm sai sót và tăng hiệu quả chẩn đoán.