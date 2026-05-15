Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TS-BS Diệp Bảo Tuấn nói về tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản

Duy Tính
Duy Tính
15/05/2026 14:16 GMT+7

Tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh tại Việt Nam.

Tại hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu TP.HCM năm 2026 diễn ra ngày 15.5, TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc bệnh viện này đã đặt vấn đề về tầm soát ung thư trong thời đại mới và việc tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản.

Ung thư từ vị trí thứ hai nhảy lên đứng đầu về tử vong

Theo TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Việt Nam hiện nay với hơn 100 triệu dân, tuổi thọ trung bình đạt 73,3, tăng 1,8 năm so với năm 2000 (cách đây 26 năm). Chi phí y tế hiện chiếm khoảng gần 5% GDP của cả nước, và Việt Nam hiện được phân loại là quốc gia có thu nhập trung bình thấp.

Hiện tại, Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, với khoảng 11% dân số trên 60 tuổi.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn nói về tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản - Ảnh 1.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ về tầm soát ung thư

ẢNH: BV

Về gánh nặng ung thư tại Việt Nam theo số liệu năm 2025, mỗi năm ghi nhận khoảng 180.000 ca mắc mới và khoảng 120.000 ca tử vong. Hiện có hơn 400.000 bệnh nhân ung thư hiện hữu trong vòng 5 năm tính lũy tích. Trước đây, ung thư là nguyên nhân tử vong đứng hàng thứ hai tại Việt Nam.

Một nghiên cứu từ năm 2016 cho thấy nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong do ung thư cao là do 50 - 80% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn 3 - 4, tức rất muộn. Câu hỏi đặt ra là làm sao giảm tỷ lệ này?

Về cơ cấu bệnh theo giới, nam giới chủ yếu gặp ung thư gan, phổi, dạ dày; nữ giới là ung thư vú, phổi, trực tràng. Tỷ lệ tử vong ở nam cao hơn nữ.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn nói về tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP.HCM lập kế hoạch xạ trị cho bệnh nhân ung thư

ẢNH: DUY TÍNH

"Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, bức tranh toàn cầu thay đổi. Ung thư hiện là nguyên nhân tử vong hàng đầu, vượt qua bệnh tim mạch. Và mỗi ngày thế giới có hơn 26.000 người tử vong vì ung thư, trong khi bệnh tim mạch khoảng 25.840 trường hợp. Nhìn chung, nhóm bệnh không lây nhiễm chiếm khoảng 70% tử vong toàn cầu, trong đó ung thư đứng đầu", TS-BS Diệp Bảo Tuấn chia sẻ.

Nghiên cứu mô hình Ningen Dock Nhật Bản

TS-BS Diệp Bảo Tuấn thông tin, ở châu Âu, các chuyên gia cho rằng việc cải thiện kết cục ung thư hoàn toàn khả thi nếu tập trung vào ba hướng: phòng ngừa qua thay đổi lối sống, tầm soát phát hiện sớm và cải thiện điều trị bằng các phác đồ mới. Trong đó, tầm soát sớm được xem là yếu tố then chốt nhằm giảm bệnh nhân phát hiện giai đoạn muộn, từ đó giảm chi phí điều trị và tử vong.

"Trong những năm qua, chúng tôi tham gia đoàn nghiên cứu tầm soát sức khỏe, tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản. Mô hình này ra đời từ năm 1954, cách đây hơn 70 năm, trong bối cảnh thế giới chủ yếu tập trung điều trị bệnh, trong khi Nhật Bản chuyển sang tư duy phòng bệnh", Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM nói.

Theo ông, triết lý của mô hình Ningen Dock Nhật Bản là giống như con tàu định kỳ phải vào bảo dưỡng dù không hỏng, con người cũng cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn nói về tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản - Ảnh 3.

Người dân Nhật Bản đi khám bệnh

ẢNH: DUY TÍNH

Hiện nay tại Nhật có hơn 1.700 cơ sở, thu hút khoảng hơn 3,7 triệu lượt người khám sức khỏe định kỳ mỗi năm.

Số liệu từ tháng 4.2016 đến tháng 3.2018 cho thấy hiệu quả tầm soát ung thư tại Nhật Bản rất rõ rệt. Tỷ lệ phát hiện ung thư đại trực tràng đạt 13,7/1.000 người khám, ung thư vú là 13,3/1.000 người khám. Đây là những con số rất cao, cho thấy vai trò quan trọng của tầm soát. Nếu không thực hiện tầm soát, những ca bệnh này sẽ chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, dẫn đến điều trị khó khăn và chi phí cao.

TS-BS Diệp Bảo Tuấn nói về tầm soát ung thư theo mô hình Ningen Dock Nhật Bản - Ảnh 4.

Bên trong phòng nội soi đường tiêu hóa tại một bệnh viện ở Nhật Bản

ẢNH: DUY TÍNH

"Chúng tôi đề xuất mô hình áp dụng tại Việt Nam theo hướng phát hiện ung thư khi chưa có triệu chứng lâm sàng, tập trung nhóm nguy cơ cao, gắn với lối sống và dữ liệu sức khỏe. Hiện nay, các địa phương đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, đây là nền tảng quan trọng để phát triển tầm soát toàn diện", TS-BS Diệp Bảo Tuấn cho biết.

Tuy nhiên, theo ông, việc triển khai còn nhiều thách thức như nhân lực, hạ tầng công nghệ, tài chính và tích hợp dữ liệu bệnh không lây nhiễm vào y tế cơ sở. Dù vậy, Việt Nam đang có thuận lợi khi chính sách hiện nay đều hướng đến khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm, thậm chí miễn phí cho người dân.

Về mặt kỹ thuật, cần phân biệt rõ giữa tầm soát đại trà và tầm soát chuyên sâu. Song song đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được ứng dụng mạnh mẽ trong phân tích hình ảnh y khoa như CT-Scanner, nội soi tiêu hóa… giúp hỗ trợ bác sĩ phát hiện nhanh hơn, chính xác hơn, giảm sai sót và tăng hiệu quả chẩn đoán.

Ung thư là gánh nặng hàng đầu trong nhóm bệnh không lây nhiễm

TS-BS Diệp Bảo Tuấn kết luận ung thư hiện vẫn là gánh nặng hàng đầu trong nhóm bệnh không lây nhiễm. Xu hướng hiện nay là chuyển từ điều trị sang phòng bệnh, lấy tầm soát sớm làm trọng tâm, kết hợp mô hình tầm soát cơ bản toàn diện cho cộng đồng và tầm soát chuyên sâu theo nguy cơ. Đồng thời, nhiều nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới đang mở ra tiềm năng lớn cho việc nâng cao hiệu quả tầm soát ung thư trong tương lai.

Tin liên quan

Thêm đơn vị ở TP.HCM khám sức khỏe theo mô hình Ningen Dock của Nhật

Thêm đơn vị ở TP.HCM khám sức khỏe theo mô hình Ningen Dock của Nhật

Khám sức khỏe theo mô hình Ningen Dock của Nhật nhằm phát hiện sớm nhiều loại bệnh, đặc biệt là ung thư.

Người dân TP.HCM sẽ được sàng lọc ung thư miễn phí ra sao?

Khám phá thêm chủ đề

ung thư TS-BS Diệp Bảo Tuấn Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận