TSMC tự tin dẫn đầu trong ngành sản xuất chip

Trong phát biểu mới đây, CEO CC Wei của TSMC đưa ra những ý kiến nhằm vào đối thủ Samsung, nhấn mạnh rằng mục tiêu lâu dài của công ty Hàn Quốc chỉ là một tham vọng chưa thực hiện. Trong buổi họp với cổ đông, ông Wei bày tỏ sự tự tin rằng vị thế dẫn đầu của Đài Loan trong ngành sản xuất chip theo hợp đồng sẽ không bị thay đổi.

Samsung đang nỗ lực bắt kịp đối thủ TSMC trên thị trường bán dẫn ẢNH: REUTERS

Mặc dù không đề cập trực tiếp đến Samsung, ông đã nêu ra một chiến lược quen thuộc của đối thủ khi nhắc đến những lời hứa trong quá khứ về việc thu hẹp khoảng cách với TSMC. Ông Wei cho biết: "Hai mươi năm trước, đối thủ của chúng tôi nói rằng họ sẽ bắt kịp TSMC trong 10 năm. Mười năm trước, họ lại nói rằng sẽ làm điều đó trong 10 năm nữa; và gần đây, họ tiếp tục đưa ra lời hứa tương tự".

Samsung có thực sự bị TSMC bỏ xa?

Bình luận trên diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về phần cứng AI (trí tuệ nhân tạo) đang thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn vào tình trạng quá tải. Dù cả TSMC và Samsung đều đang đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất tiên tiến, bao gồm cả quy trình 2nm, nhưng thực tế cho thấy hai công ty vẫn còn cách xa nhau trong lĩnh vực gia công chip. Theo ước tính gần đây, TSMC kiểm soát khoảng 70% thị trường dịch vụ đúc chip chuyên dụng toàn cầu, trong khi Samsung chỉ chiếm khoảng 7%. Dù đã đầu tư nhiều năm, Samsung vẫn gặp khó khăn trong việc thách thức vị trí dẫn đầu của TSMC.

Một trong những lý do chính cho sự khác biệt này là sự phát triển của AI. Các công ty phát triển bộ tăng tốc cho AI ngày càng phụ thuộc vào TSMC, không chỉ vì công nghệ xử lý tiên tiến mà còn vì các giải pháp đóng gói hiện đại như CoWoS. Những khả năng này đã trở nên quan trọng không kém mật độ bóng bán dẫn, đặc biệt đối với các khách hàng như Nvidia, những công ty đang chạy đua để triển khai phần cứng AI mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, Samsung vẫn giữ vị thế mạnh mẽ trong lĩnh vực bộ nhớ và được xem là nhà lãnh đạo trong phân khúc bộ nhớ băng thông cao (HBM), một trong những thành phần quan trọng trong các hệ thống AI hiện đại. Bản thân ông Wei cũng thừa nhận vị thế của Samsung trong lĩnh vực này.

Dù vậy, khi nói đến dịch vụ đúc khuôn, TSMC vẫn tiếp tục hưởng lợi từ một yếu tố khó có thể sao chép: khả năng thực thi. Sản lượng ổn định, mối quan hệ khách hàng bền chặt và hệ sinh thái sản xuất được xây dựng qua nhiều thập kỷ đã giúp TSMC duy trì vị thế dẫn đầu mà các đối thủ chưa thể đe dọa một cách nghiêm trọng. Đây là lý do ông Wei tỏ ra không lo lắng, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Thông điệp của ông rất rõ ràng: các đối thủ có thể tiếp tục đặt ra thời hạn, nhưng việc đuổi kịp TSMC khó khăn hơn nhiều so với việc đưa ra những dự đoán.