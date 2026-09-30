TSTtourist lần thứ 2 nhận giải thưởng thương hiệu lữ hành tốt nhất Việt Nam

Được ví như "Giải Oscar của ngành du lịch", World Travel Awards ra đời năm 1993, là hệ thống giải thưởng thường niên có uy tín quốc tế, tôn vinh các thương hiệu, tổ chức và doanh nghiệp nổi bật trong lĩnh vực lữ hành, hàng không, lưu trú và dịch vụ du lịch. Qua hơn ba thập kỷ, giải thưởng trở thành dấu ấn được ngành du lịch quốc tế quan tâm, ghi nhận chất lượng và vị thế của các doanh nghiệp tại từng thị trường.

Ông Lại Minh Duy - Chủ tịch HĐQT TSTtourist đại diện doanh nghiệp đón nhận danh hiệu “Vietnam’s Leading Travel Agency 2026”

Năm 2026, TSTtourist tiếp tục được vinh danh với danh hiệu Vietnam's Leading Travel Agency, sau lần đầu nhận giải vào năm 2018, ghi nhận quá trình duy trì chất lượng dịch vụ, năng lực vận hành và tầm vóc thương hiệu qua nhiều năm.

Ông Lại Minh Duy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc TSTtourist, chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận đáng trân trọng đối với hành trình 30 trưởng thành và phát triển của TSTtourist, cùng những nỗ lực đồng hành cùng du lịch Việt Nam.

Là một trong những đơn vị tiên phong khai mở các tuyến điểm mới đến những thị trường xa như châu Âu, Nam Mỹ, Nam Phi và châu Đại Dương, TSTtourist góp phần mở rộng lựa chọn và đưa du khách Việt Nam đến gần hơn với thế giới. Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp tích cực giới thiệu các điểm đến Việt Nam tới du khách quốc tế thông qua hoạt động quảng bá, xúc tiến cùng các cơ quan du lịch và đối tác tại nhiều thị trường châu Á, châu Âu và châu Phi.

Song hành với việc mở rộng thị trường, TSTtourist đang tập trung vào chất lượng của từng hành trình, từ thiết kế chương trình, tư vấn dịch vụ đến tổ chức và chăm sóc khách hàng. Mạng lưới đối tác trong nước và quốc tế cũng tạo nền tảng để doanh nghiệp duy trì năng lực vận hành tại nhiều thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Du lịch Việt Nam ngày càng thăng hạng

Cũng tại World Travel Awards 2026 khu vực châu Á, Việt Nam tiếp tục được ghi nhận với nhiều danh hiệu dành cho điểm đến, các đại diện Việt Nam trong lĩnh vực hàng không, lưu trú, nghỉ dưỡng, điểm tham quan và dịch vụ du lịch.

Kết quả góp phần cho thấy sự hiện diện đa dạng của du lịch Việt Nam tại World Travel Awards 2026, từ điểm đến cấp quốc gia, đô thị, thiên nhiên đến hàng không, lưu trú và các sản phẩm, dịch vụ du lịch.



