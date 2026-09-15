TTC Land đưa TTC Plaza Đà Nẵng, khách sạn TUI SUNEO vào hoạt động

TTC Plaza Đà Nẵng - Tổ hợp đa chức năng

Khởi công ngày 10.1.2024, TTC Plaza Đà Nẵng được phát triển trên khu đất gần 15.000 m², với hơn 122.000 m² tổng diện tích sàn, gồm 18 tầng nổi và 2 tầng hầm. Trong đó, dự án dành hơn 22.000 m² cho khu văn phòng, cùng các không gian thương mại, lưu trú và dịch vụ.

Dự án nằm trên trục Điện Biên Phủ, tuyến giao thông kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm Đà Nẵng, đồng thời thuận tiện tiếp cận sân bay quốc tế Đà Nẵng và các khu vực thương mại, dịch vụ, dân cư hiện hữu.

Cắt băng khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng và khai trương khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng ẢNH: H.T

Lợi thế của TTC Plaza Đà Nẵng không chỉ đến từ vị trí mà còn ở cách các chức năng được tổ chức trong cùng một công trình. Thương mại, lưu trú, văn phòng và dịch vụ được bố trí đồng bộ, đáp ứng nhiều nhu cầu của người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu tại sự kiện, bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC, đại diện chủ đầu tư TTC Plaza Đà Nẵng khẳng định, giá trị của một dự án không chỉ nằm ở quy mô hay diện mạo công trình, mà quan trọng hơn là đóng góp thiết thực mà công trình tạo ra cho địa phương, người dân, du khách và cộng đồng doanh nghiệp. "Thông qua TTC Plaza Đà Nẵng và các hoạt động đầu tư trong thời gian tới, Tập đoàn TTC kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại - du lịch , dịch vụ, tạo thêm việc làm, đóng góp vào ngân sách, nâng cao sức hút của điểm đến và đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của thành phố" - bà Huỳnh Bích Ngọc nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó chủ tịch thường trực, Tổng giám đốc Tập đoàn TTC phát biểu

Đặc biệt, TTC Plaza Đà Nẵng được thiết kế bởi Kume Design Asia, lấy cảm hứng từ hình ảnh Ngũ Hành Sơn - một biểu tượng đặc trưng của Đà Nẵng. Theo ông Mori Takero - Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, bên cạnh là một công trình mới của thành phố, dự án còn thể hiện sự phát triển ngày càng sâu sắc của quan hệ kinh tế, văn hóa và hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.

TTC Plaza Đà Nẵng là kết quả của sự hợp tác giữa TTC Land và nhiều đối tác trong nước, quốc tế như TUI Hotels & Resorts, AEON MALL Việt Nam, Coteccons, Kume, Apave, BIDV, PMC cùng các đơn vị tư vấn, thi công và vận hành.

TTC Plaza Đà Nẵng được định hình là một mô hình tích hợp, trong đó mua sắm, lưu trú, làm việc và dịch vụ được đặt trong cùng một không gian. Đặc biệt, căn hộ lưu trú tại TTC Plaza Đà Nẵng mang đến thêm lựa chọn cho khách lưu trú dài ngày, chuyên gia, khách công tác và gia đình, với không gian riêng tư cùng khả năng tiếp cận hệ thống tiện ích thương mại, dịch vụ ngay trong cùng tổ hợp.

Trước đó, ngày 3.7.2026, Trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê chính thức khai trương, đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu AEON MALL có mặt tại Đà Nẵng. Việc đưa trung tâm thương mại vào vận hành góp phần tạo thêm điểm đến mua sắm, ẩm thực và giải trí, đồng thời gia tăng sự đa dạng cho các hoạt động tại TTC Plaza Đà Nẵng.

TTC Plaza Đà Nẵng được hình thành với các thương hiệu quốc tế và hệ thống dịch vụ

TUI SUNEO Đà Nẵng - Chuẩn lưu trú quốc tế giữa lòng thành phố

Cùng với lễ khánh thành TTC Plaza Đà Nẵng, khách sạn TUI SUNEO Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, trở thành khách sạn TUI SUNEO đầu tiên tại Việt Nam và là bước tiến tiếp theo của TUI Hotels & Resorts trong hành trình mở rộng tại thị trường châu Á.

Tọa lạc trong TTC Plaza Đà Nẵng, TUI SUNEO Đà Nẵng sở hữu 148 phòng và suite, được thiết kế theo phong cách đương đại. Khách sạn tích hợp nhà hàng phục vụ cả ngày, rooftop bar, hồ bơi, khu chăm sóc sức khỏe và thư giãn, tiện ích dành cho gia đình cùng không gian hội họp và sự kiện. Nhân dịp khai trương, khách sạn giới thiệu Soleya - concept ẩm thực lấy cảm hứng từ hình ảnh mặt trời, đề cao tinh thần ấm áp, hiếu khách và gắn kết.

Với vị trí gần sân bay quốc tế Đà Nẵng, thuận tiện tiếp cận khu vực trung tâm và các điểm đến nổi tiếng của miền Trung, TUI SUNEO hướng đến phục vụ đa dạng nhóm khách, từ khách du lịch, khách công vụ đến gia đình và du khách quốc tế.

Tiến sĩ Huilian Duan - Giám đốc điều hành TUI Hotels & Resorts khu vực châu Á - Thái Bình Dương và châu Mỹ nhận định sự ra mắt của TUI SUNEO tại Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng đối với thương hiệu, đồng thời thể hiện niềm tin của TUI vào tiềm năng phát triển dài hạn của du lịch Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Hoài An - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng cho biết TUI SUNEO Đà Nẵng góp phần bổ sung lựa chọn lưu trú chất lượng cho du khách, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng giá trị từ du lịch và đa dạng hóa sản phẩm điểm đến.

Với lợi thế về vị trí, quy mô và sự hợp tác cùng các thương hiệu, đối tác quốc tế, TTC Plaza Đà Nẵng đang từng bước trở thành một điểm đến đa chức năng của Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu mua sắm, lưu trú, làm việc và trải nghiệm trong một không gian thống nhất.