Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Từ 10 giờ ngày 21.11 các phương tiện được lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

Lâm Viên
Lâm Viên
21/11/2025 10:45 GMT+7

Từ 10 giờ ngày 21.11, các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục trên QL27, nối Đà Lạt (Lâm Đồng) - Phan Rang (Khánh Hòa).

Sáng 21.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết từ 10 giờ cùng ngày, các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Ngoạn Mục trên Q27 nối Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).

Từ 10 giờ ngày 21.11 các phương tiện được lưu thông qua đèo Ngoạn Mục - Ảnh 1.

Từ 10 giờ ngày 21.11 các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

ẢNH: VĂN DŨNG

Trước đó, trưa 19.11, mưa lớn liên tục khiến nhiều vị trí trên đèo Ngoạn Mục (QL27) bị sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình này, tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng tạm thời chốt chặn và dừng hoàn toàn lưu thông từ hướng Lâm Đồng xuống Khánh Hòa qua tuyến đèo để khắc phục sự cố, bảo vệ tính mạng và phương tiện của người dân.

Từ 10 giờ ngày 21.11 các phương tiện được lưu thông qua đèo Ngoạn Mục - Ảnh 2.

Xe tải các loại bắt đầu lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

ẢNH: CTV

Đến sáng 21.11, tỉnh Khánh Hòa cơ bản khắc phục xong các điểm sạt lở dọc đèo Ngoạn Mục nên cho phép các phương tiện lưu thông 2 chiều trở lại bình thường.

Đèo Ngoạn Mục là con đường huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa) và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10, đèo D'Ran QL20 con đường huyết mạch nối Đà Lạt với xã D'Ran để vào đèo Ngoạn Mục QL27 bị sạt lở nghiêm trọng. Do đó, ngày 2.11, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến QL20, khu vực sạt lở đèo D'Ran (P.Xuân Trường - Đà Lạt). Tiếp đó, ngày 28.11 đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng; rạng sáng 19.11 đến đèo Mimosa QL20 bị sạt lở xé toạc, xe cộ không thể lưu thông.

Trong 3 ngày qua, từ sân bay Liên Khương để vào các phường trung tâm Đà Lạt, khi đi hết cao tốc Liên Khương - Prenn, các phương tiện phải lưu thông qua đèo Sacom - Khu du lịch hồ Tuyền Lâm lên Đà Lạt. Còn xe tải từ vòng xoay Liên Khương QL20 rẽ vào QL27 đến ngã ba Cửa Rừng rẽ phải vào đường ĐT725, vượt qua đèo Tà Nung để đến Đà Lạt.

Tin liên quan

Dừng các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

Dừng các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

Việc dừng các phương tiện lưu thông qua đèo Ngoạn Mục thực hiện từ trưa 19.11 đến ngày 21.11, hoặc đến khi có thông báo mới, tùy theo tình hình mưa lũ.

Khám phá thêm chủ đề

Đèo Ngoạn Mục Sạt lở QL27 Đà Lạt Lâm Đồng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận