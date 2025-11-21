Từ 10 giờ ngày 21.11 các phương tiện được lưu thông qua đèo Ngoạn Mục

Sáng 21.11, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết từ 10 giờ cùng ngày, các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Ngoạn Mục trên Q27 nối Đà Lạt - Phan Rang (Khánh Hòa).

Từ 10 giờ ngày 21.11 các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Ngoạn Mục ẢNH: VĂN DŨNG

Trước đó, trưa 19.11, mưa lớn liên tục khiến nhiều vị trí trên đèo Ngoạn Mục (QL27) bị sạt lở nghiêm trọng. Trước tình hình này, tỉnh Khánh Hòa đã đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể, tỉnh Lâm Đồng tạm thời chốt chặn và dừng hoàn toàn lưu thông từ hướng Lâm Đồng xuống Khánh Hòa qua tuyến đèo để khắc phục sự cố, bảo vệ tính mạng và phương tiện của người dân.

Xe tải các loại bắt đầu lưu thông qua đèo Ngoạn Mục ẢNH: CTV

Đến sáng 21.11, tỉnh Khánh Hòa cơ bản khắc phục xong các điểm sạt lở dọc đèo Ngoạn Mục nên cho phép các phương tiện lưu thông 2 chiều trở lại bình thường.

Đèo Ngoạn Mục là con đường huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa) và các tỉnh duyên hải miền Trung.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10, đèo D'Ran QL20 con đường huyết mạch nối Đà Lạt với xã D'Ran để vào đèo Ngoạn Mục QL27 bị sạt lở nghiêm trọng. Do đó, ngày 2.11, tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến QL20, khu vực sạt lở đèo D'Ran (P.Xuân Trường - Đà Lạt). Tiếp đó, ngày 28.11 đèo Prenn bị sạt lở nghiêm trọng; rạng sáng 19.11 đến đèo Mimosa QL20 bị sạt lở xé toạc, xe cộ không thể lưu thông.

Trong 3 ngày qua, từ sân bay Liên Khương để vào các phường trung tâm Đà Lạt, khi đi hết cao tốc Liên Khương - Prenn, các phương tiện phải lưu thông qua đèo Sacom - Khu du lịch hồ Tuyền Lâm lên Đà Lạt. Còn xe tải từ vòng xoay Liên Khương QL20 rẽ vào QL27 đến ngã ba Cửa Rừng rẽ phải vào đường ĐT725, vượt qua đèo Tà Nung để đến Đà Lạt.