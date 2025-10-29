Từ 1.11, 5 nhóm chứng thực không phụ thuộc vào nơi cư trú

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 280/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2015 (sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 07/2025) về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Nghị định 280/2025 quy định nhiều điểm mới về chứng thực

Theo quy định, kể từ 1.11 năm nay, 5 nhóm việc chứng thực sau đây được thực hiện mà không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực:

- Chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Chứng thực giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

- Chứng thực di chúc, chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

- Chứng thực văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, nhà ở;

- Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các giao dịch nêu trên.

Riêng việc chứng thực các giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có đất, việc chứng thực các giao dịch về nhà ở được thực hiện tại UBND cấp xã nơi có nhà, trừ các trường hợp thuộc diện không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu.

Nhiều điểm mới về người thực hiện chứng thực

Đáng chú ý, theo quy định hiện hành, chủ tịch, phó chủ tịch UBND cấp xã là người thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của UBND cấp xã.

Quy định này dẫn tới tình trạng quá tải hồ sơ chứng thực tại một số UBND cấp xã thời gian qua, có trường hợp người dân đến sao y 1.000 bản căn cước, khiến phó chủ tịch UBND phường "ngồi 2 tiếng đồng hồ chỉ để ký".

Tại nghị định mới, Chính phủ sửa đổi quy định "người thực hiện chứng thực" gồm chủ tịch UBND cấp xã, người được ủy quyền hoặc phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực theo quy định.

Đồng thời, chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động chứng thực thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình trên địa bàn.

Việc ủy quyền, phân công thực hiện chứng thực và việc ký, sử dụng con dấu khi thực hiện chứng thực được thực hiện theo quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, pháp luật về tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã và pháp luật có liên quan.

Trả lời Thanh Niên tại cuộc họp báo Bộ Tư pháp hôm 27.10, lãnh đạo Cục Bổ trợ tư pháp cho biết nghị định sửa đổi có nhiều điểm mới nhằm khắc phục các bất cập trong việc chứng thực.

Theo đó, thẩm quyền chứng thực được chuyển từ tập thể UBND cấp xã sang cá nhân chủ tịch UBND cấp xã. Đồng thời bổ sung quy định về ủy quyền, phân công, phân cấp nhiệm vụ thực hiện chứng thực từ chủ tịch UBND cấp xã cho các cơ quan chuyên môn của ủy ban. Việc này nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân khác tham gia thực hiện chứng thực.

Nghị định cũng quy định UBND tỉnh có thể xem xét chuyển giao một phần hoặc toàn bộ nhiệm vụ chứng thực từ UBND cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng (nếu đủ điều kiện).

Đặc biệt, các sở tư pháp, tổ chức hành nghề công chứng được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rằng thay vì nhất thiết ra UBND cấp xã thì có thể tới các tổ chức hành nghề công chứng để thực hiện chứng thực, sẽ thuận tiện hơn.

Cục cũng phối hợp trong việc ban hành cẩm nang hướng dẫn chứng thực tại UBND cấp xã, để hỗ trợ những người được chủ tịch UBND cấp xã phân công thực hiện nhiệm vụ chứng thực hoàn thành tốt công việc.