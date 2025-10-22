Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đồng Nai: Từ 1.11, tổ chức công chứng 'gánh' chứng thực giao dịch cho UBND cấp xã

Lê Lâm
Lê Lâm
22/10/2025 10:03 GMT+7

Từ 1.11, các tổ chức hành nghề công chứng sẽ chứng thực các giao dịch, hợp đồng thay cho 42 UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 21.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký quyết định về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực giao dịch từ UBND xã, phường trên địa bàn tỉnh sang cho các tổ chức hành nghề công chứng (theo điều 5, Nghị định 23 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 07 năm 2025 của Chính phủ).

Đồng Nai: Từ 1.11, tổ chức hành nghề công chứng sẽ chứng thực giao dịch, hợp đồng - Ảnh 1.

Tổ chức hành nghề công chứng sẽ làm thay cho cấp xã các thủ tục công chứng giao dịch, hợp đồng

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND xã, phường không được tiếp nhận và thực hiện việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch thuộc phạm vi đã được chuyển giao. Người dân sẽ thực hiện việc này tại các tổ chức hành nghề công chứng.

Các việc chứng thực không được chuyển giao (không phải chứng thực giao dịch, hợp đồng) thì UBND các xã, phường vẫn thực hiện bình thường.

Quyết định này có hiệu lực từ 1.11 và áp dụng cho 42 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đồng Nai: Từ 1.11, tổ chức hành nghề công chứng sẽ chứng thực giao dịch, hợp đồng - Ảnh 2.

Danh sách 42 xã, phường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai được chuyển giao các chứng thực giao dịch, hợp đồng sang các tổ chức hành nghề công chứng

ẢNH: H.K

Tỉnh Đồng Nai mới (sau khi sáp nhập Đồng Nai và Bình Phước) có diện tích 12.737,18 km², dân số khoảng 4,5 triệu người. Tỉnh có 95 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 72 xã và 23 phường.

