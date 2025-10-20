Đề nghị doanh nghiệp hoạt động ở nơi nào thì nộp thuế tại nơi đó

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh về việc đề nghị doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương thì nộp thuế tại địa phương.

Các doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ đóng góp một phần nhỏ vào ngân sách tỉnh so với hoạt động kinh doanh ẢNH: LÊ LÂM

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trong thời gian vừa qua, các doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn tỉnh Đồng Nai chỉ đóng góp một phần nhỏ vào ngân sách tỉnh so với hoạt động kinh doanh.

Hầu hết các doanh nghiệp ngoài tỉnh có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương thực hiện nghĩa vụ thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp (ngoài địa bàn tỉnh), trong khi vẫn trực tiếp sử dụng hạ tầng kỹ thuật, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực và các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Điều này dẫn đến hạn chế trong việc huy động nguồn thu cho ngân sách tỉnh, không thu được khoản thuế tương ứng với hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh trên địa bàn.

Đồng thời, tiềm ẩn nguy cơ gian lận thuế do không có sự quản lý của cơ quan thuế tỉnh Đồng Nai đối với việc sử dụng hóa đơn, kê khai thuế của các chi nhánh này.

Bên cạnh đó, cũng chưa đảm bảo sự cân đối trong việc phân cấp ngân sách nhà nước, nguồn thu tập trung tại nơi đặt trụ sở chính, trong khi chi phí xã hội, môi trường và an ninh lại phát sinh tại tỉnh Đồng Nai.

Vì vậy, để tăng nguồn thu ngân sách địa phương và bảo đảm công bằng trong việc phân bổ ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh Đồng Nai cùng các sở, ban, ngành có liên quan khi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp phép thành lập các dự án kinh doanh bất động sản, chi nhánh ngân hàng và chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tuyên truyền, vận động, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo hình thức hạch toán độc lập tại địa phương.