Rà soát, sửa sai để tránh phiền hà cho người nộp thuế

Như Thanh Niên đã thông tin, thời gian gần đây, nhiều người phát hoảng khi kiểm tra trên ứng dụng eTax phát hiện mình nợ thuế. Đơn cử, chị U.P (TP.HCM) sau khi kiểm tra eTax để khai hoàn thuế tự động cho năm 2024 với số tiền khoảng 5 triệu đồng thì nhận được email từ chối của cơ quan thuế với lý do chị chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Chị vừa thắc mắc vừa hoảng hốt vì quyết toán thuế hằng năm được doanh nghiệp (DN) thực hiện nộp đầy đủ nhưng nay bỗng dưng dính nợ. Sau khi nhờ cơ quan thuế tra soát, chị U.P được thông báo nợ một số khoản thuế trong các năm 2015, 2017 và 2020, tổng cộng gần 10 triệu đồng. Chị cho biết trong 3 năm này, chị thực hiện ủy quyền cho DN quyết toán thuế thu nhập cá nhân; các khoản thuế phát sinh đến từ thu nhập chị nhận được như các giải thưởng, tiền công làm chương trình cho một đơn vị khác cũng thuộc DN mình. Từ năm 2015 đến nay, chị U.P vẫn thực hiện quyết toán thuế hằng năm nhưng không thấy báo số nợ còn thiếu của 3 năm này. Khoản thuế 10 năm nay "ẩn mình", giờ mới lộ ra và chị U.P phải đóng để không bị ghi nhận nợ thuế, gây ảnh hưởng đến sau này.

Người dân làm thủ tục tại cơ quan thuế Ảnh: Nhật Thịnh

TS Nguyễn Ngọc Tú, giảng viên Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, cho biết số lượng người có mã số thuế hiện nay lên đến vài chục triệu nên các dữ liệu thông tin về thu nhập, nghĩa vụ thuế… sẽ được đưa lên eTax để người nộp thuế có thể kiểm tra, thực hiện. Thời điểm mới triển khai nên có những phát sinh như lỗi kỹ thuật là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cơ quan thuế cần xem xét, rà soát quy trình giải quyết để tránh phiền hà cho người nộp thuế.

Luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), nhận định: "Tình trạng mua bán thông tin cá nhân vừa qua diễn ra nhiều. Đây chính là mấu chốt của những khoản nợ thuế "từ trên trời rơi xuống". Các công ty dùng thông tin CCCD của người không liên quan để tính chi phí tiền lương, tiền công nhằm giảm số thuế phải nộp. Người nộp thuế khi phát hiện cần nhanh chóng liên hệ cơ quan thuế để giải quyết. Tuy nhiên, trong thời gian giải quyết giữa các bên, cơ quan chức năng không nên thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế như tạm hoãn xuất cảnh".

Mất thời gian, công sức để sửa cái sai của người khác !

Nhiều bạn đọc (BĐ) bức xúc vì những khoản nợ thuế từ "trên trời rơi xuống". BĐ Hiền phản ánh: "Trường hợp của tôi thì app báo năm 2022 tôi có khoản thu nhập chịu thuế tại 1 công ty mà tôi không hề biết, không hề liên quan. Vậy mà bị công ty đó khai trả thu nhập cho tôi dẫn đến tôi bị nợ thuế. Cơ quan thuế hướng dẫn tôi phải liên hệ công ty báo họ xử lý hoặc làm đơn gửi cơ quan thuế quản lý công ty đó xem xét giải quyết. Đúng là tự nhiên mình phải mất bao nhiêu thời gian để xử lý, chờ đợi được xử lý mà lỗi lại không thuộc về mình".

Cùng bức xúc, BĐ Quoc Duong Pham cho biết: "Lỗi không đến từ người dân nhưng họ mất công đi lên đi xuống, giải trình này nọ. Nợ lớn thì có người giải quyết nhưng nợ số nhỏ (như vài trăm nghìn) thì có ai giải quyết cho không?". Còn BĐ B.M thì chỉ ra sự phiền phức: "Quan trọng là mất rất nhiều thời gian, công việc hiện tại để đi lại xử lý những cái sai không phải do mình gây ra".

Chẳng ai muốn nợ vài trăm ngàn để bị tạm hoãn xuất cảnh

Để giải quyết những khoản nợ thuế "tự dưng mà có" như trên, BĐ Linh Hoang Manh đề nghị: "Cần rà soát, kiểm tra xem sai ở người nào, khâu nào, cách khắc phục ra sao, hình thức xử lý đối với người làm sai là như thế nào… Không thể để người dân phải chứng minh giải trình những lỗi không do mình gây ra".

Trong khi đó, góp ý về việc người nợ thuế hơn 200.000 đồng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh, BĐ Hung Hoa viết: "Đề nghị trên app eTax nên cho thanh toán tiền thuế trực tuyến luôn, vừa tiện cho thuế vừa lợi cho người nộp tiền. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chức năng không nên thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế như tạm hoãn xuất cảnh đối với những người nợ thuế mấy trăm ngàn đồng. Trường hợp phát hiện nợ thuế khi xuất cảnh thì cho họ nộp thuế tại chỗ luôn. Nói thật, không ai muốn cũng không ai dám dây dưa mấy trăm ngàn đồng nợ thuế mà bị hoãn xuất cảnh đâu".

"Đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những ai sử dụng trái phép thông tin người khác để khai báo thuế, vì đây là hình thức trốn thuế. Không thể để người ngay phải chịu mất tiền và thời gian đi xác minh. Nếu không làm triệt để thì tình trạng này sẽ trở thành phổ biến", BĐ Tám Bốn ý kiến.