Từ 1.1.2026: Giá gas bất ngờ tăng gần 80.000 đồng/bình 50kg

Nguyên Nga
31/12/2025 19:09 GMT+7

Chiều 31.12, thông tin từ các doanh nghiệp kinh doanh gas khu vực miền Nam, từ 7 giờ sáng mai (1.1.2026), giá bán lẻ gas được điều chỉnh tăng đồng loạt.

Cụ thể, giá bán lẻ gas tăng 1.583 đồng/kg đồng loạt từ 7 giờ sáng ngày đầu năm mới. Theo đó, so với giá gas ngày cuối cùng năm cũ 2025, từ ngày mai, một bình gas 6kg sẽ đắt hơn 9.500 đồng, bình gas 12kg tăng thêm 19.000 đồng, bình gas 45kg tăng thêm 71.000 đồng và bình 50kg tăng thêm 79.000 đồng.

Sau điều chỉnh, đại diện các nhãn hàng gas City Petro, VinaPacific Petro, Vimexco... cho biết giá bán lẻ gas đến tay người tiêu dùng không vượt quá 266.500 đồng/bình 6kg; 473.500 đồng/bình 12kg; 1,775 đồng/bình 45kg...

Giá gas của các thương hiệu khác cũng tăng khoảng 17.000 - 19.000 đồng/bình 12kg.

Giá gas trong nước quay đầu tăng mạnh trong ngày đầu năm mới 2026

Theo các công ty kinh doanh gas, giá bán lẻ gas tháng đầu năm mới 2026 bật tăng mạnh do giá gas bình quân thế giới theo hợp đồng (giá CP) nhập khẩu tăng đến 32,5 USD/tấn, lên 522 USD/tấn.

Như vậy, ngay từ tháng đầu tiên của năm 2026, giá gas đã tăng. Trong khi năm 2025, giá gas chỉ có 1 lần tăng duy nhất vào tháng 12 là 750 đồng/kg và 7 lần giảm với tổng mức giảm lên tới 51.500 đồng/bình 12kg; 4 lần giữ nguyên giá và 1 lần tăng giá là 9.000 đồng/bình 12kg.


Xem thêm bình luận