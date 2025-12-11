Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Từ 1.1.2026, người dân chuyển đổi đất vườn, tách thửa ra sao?

Mai Hà
Mai Hà
11/12/2025 11:16 GMT+7

Quốc hội cho phép người dân được tách thửa với đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở để chuyển quyền sử dụng đất.

Nghị quyết một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai vừa được Quốc hội bấm nút thông qua sáng nay 11.12.

Từ 1.1.2026, người dân chuyển đổi đất vườn, tách thửa ra sao?- Ảnh 1.

Bộ trưởng NN-MT Trần Đức Thắng báo cáo tiếp thu giải trình dự thảo Nghị quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thi hành luật Đất đai

ẢNH: GIA HÂN

Đáng chú ý, điều 4 của nghị quyết quy định chuyển tiếp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyển cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gồm:

Từ ngày 1.8.2024 đến trước ngày nghị quyết có hiệu lực thi hành (1.1.2026) mà hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở.

Hoặc từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền với đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 1.7.2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng.

Nghị quyết quy định, những trường hợp hộ gia đình, cá nhân chưa nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì thực hiện tính lại khoản tiền sử dụng đất phải nộp. Đồng thời, phải nộp khoản tiền chậm nộp tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế thì được đề nghị cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại nghị quyết. Cơ quan thuế tính lại tiền sử dụng đất và thông báo cho người sử dụng đất. 

Nếu số tiền sử dụng đất sau khi tính lại thấp hơn so với số tiền đã nộp thì người sử dụng đất được Nhà nước hoàn trả bằng cách trừ vào nghĩa vụ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất... Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết điều này.

Đây là quy định rất mới so với trước đây. Thảo luận tại hội trường hôm 1.12 về dự thảo nghị quyết, nhiều đại biểu cho hay việc bắt buộc chuyển mục đích toàn bộ diện tích đất khiến kinh phí đội lên, vượt mức tài chính của nhiều hộ dân. Điều này khiến rất nhiều hộ dân tại nông thôn không thể tách thửa để chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng. 

Theo đại biểu Rơ Châm H′Phik (Gia Lai), nếu "bắt buộc người dân phải chuyển mục đích toàn bộ diện tích thì kinh phí vô cùng lớn, vượt mức tài chính của người dân. Vì vậy rất nhiều hộ không thể thực hiện được việc tách thửa để chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng".

Về điều này, Bộ trưởng NN-MT Trần Đức Thắng cho hay, Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý theo hướng linh hoạt như chuyển mục đích một phần thửa đất không bắt buộc phải tách thửa. Việc hợp thửa thì không bắt buộc phải cùng mục đích sử dụng đất. 

Cũng theo nghị quyết, căn cứ tính tiền sử dụng đất bao gồm: diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất. Giá đất theo bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất; chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất của Nhà nước; tỷ lệ tính thu tiền sử dụng đất đối với từng loại đất theo đối tượng, hình thức sử dụng đất...


Khám phá thêm chủ đề

tách thửa chuyển mục đích sử dụng đất đất vườn nghị quyết đất đai Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV
