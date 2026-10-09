Từ 12.10, cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chỉ được chạy tối đa 100 km/h

Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa thông báo điều chỉnh tốc độ khai thác tối đa tại các đoạn tuyến 120 km/h trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình xuống 100 km/h. Như vậy, tốc độ khai thác tối đa toàn tuyến chỉ còn 100 km/h, tương đương với tốc độ tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ khai thác tối đa 100 km/giờ từ 12.10 ẢNH: M.H

Theo VEC, việc điều chỉnh tốc độ khai thác được thực hiện trên cơ sở rà soát điều kiện thực tế của tuyến, nhằm bảo đảm tốc độ khai thác phù hợp với điều kiện kết cấu hạ tầng, tính đồng bộ trong tổ chức giao thông với các đoạn tuyến cao tốc liền kề.

Dự kiến bắt đầu điều chỉnh từ ngày 12.10 sau khi các đơn vị chức năng điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ tương ứng.

Để bảo đảm an toàn giao thông, VEC đề nghị các tổ chức, cá nhân và người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình chủ động theo dõi, quan sát và tuân thủ nghiêm hệ thống biển báo hiệu đường bộ, đặc biệt là các biển báo quy định tốc độ tối đa, tối thiểu và biển báo tại các khu vực nút giao.

Đồng thời, điều chỉnh tốc độ phù hợp, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, chú ý quan sát khi chuyển làn, ra vào đường cao tốc.

Liên quan đến cao tốc, từ ngày 1.10, Cục CSGT tạm dừng đo tốc độ và xử phạt xe chạy dưới tốc độ tối thiểu tại 3 đoạn dốc trên cao tốc để khảo sát, đánh giá. Trước đó, cục đã tiếp nhận nhiều phản ánh trên mạng xã hội và từ dư luận về việc xe tải nặng, xe đầu kéo gặp khó khăn khi duy trì tốc độ tối thiểu 60 km/giờ lúc lên dốc tại một số đoạn cao tốc.

Cụ thể, các vị trí được phản ánh gồm Km83+000 cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Km178 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Km340+800 cao tốc Nha Trang - Vân Phong.

Cục CSGT đã phối hợp Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành đánh giá tổng thể các yếu tố liên quan đến an toàn giao thông khi phương tiện chạy chậm trên cao tốc.

Đồng thời, đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét điều chỉnh, hạ cả tốc độ tối đa và tốc độ tối thiểu tại các đoạn đường này.