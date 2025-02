Từ 1.3, Bộ Công an sẽ quản lý cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ngày 27.2, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp từ Bộ Tư pháp sang Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (trái) và thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ ẢNH: THÚY HẰNG

Theo đó, kể từ 1.3, nhiệm vụ về lý lịch tư pháp sẽ chính thức do Bộ Công an thực hiện. Việc này nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Chiều qua 26.2, Bộ Công an cũng đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trung tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ đề nghị lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo quyết liệt và phối hợp chặt chẽ với Cục Hồ sơ nghiệp vụ trong triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ theo kế hoạch và quyết định của Bộ Công an.

Giám đốc công an các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư cần tham mưu, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo sở tư pháp phối hợp với sở TT-TT chuyển thẩm quyền tạo lập, khai thác, sử dụng, bảo vệ cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp từ sở Tư pháp sang công an các tỉnh; điều chỉnh nội dung công bố thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công của UBND cấp tỉnh từ sở tư pháp sang công an cấp tỉnh…

Đồng thời tổ chức tiếp nhận nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu từ sở Tư pháp phục vụ công tác nghiệp vụ, quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp đảm bảo kiểm đếm đầy đủ, tránh mất, thất lạc, hư hỏng.

Bộ Tư pháp cho hay, thực hiện chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo của Chính phủ về tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Bộ Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để triển khai các công việc phục vụ cho việc bàn giao, tiếp nhận, vận hành nhiệm vụ về lý lịch tư pháp đảm bảo kịp thời, tiến độ, hiệu quả, không bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức.

Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp đã phối hợp, làm việc với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an để hướng dẫn, giới thiệu về hệ thống phần mềm quản lý lý lịch tư pháp, nội dung nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp để các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp cận, nắm vững, chủ động chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ này.

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội thông qua ngày năm 2009, có hiệu lực thi hành kể từ 2010. Sau gần 15 năm thi hành luật, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của người dân, cơ quan, tổ chức, với hơn 8 triệu phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp.

Luật cũng tạo cơ sở pháp lý có hiệu lực cao để triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; chủ động cập nhật thông tin về xóa án tích, tạo điều kiện cho những người đã từng bị kết án tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời, nhận thức của xã hội về ý nghĩa, giá trị của phiếu lý lịch tư pháp ngày càng được nâng lên, qua đó phiếu lý lịch tư pháp trở thành công cụ pháp lý quan trọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân trong việc chứng minh nhân thân tư pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ pháp lý, dân sự...