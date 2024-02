Từ 1.3 tăng trần giá vé máy bay: Mặt bằng giá thay đổi ra sao?

Từ 1.3, Thông tư 34 của Bộ GTVT bổ sung một số điều của Thông tư 17 điều chỉnh tăng giá trần vé máy bay chính thức có hiệu lực. Theo đó, các đường bay có khoảng cách dưới 500km có mức giá trần là 1,6 triệu đồng/vé/chiều với đường bay phát triển kinh tế - xã hội và 1,7 triệu đồng/vé/chiều với các đường bay khác.



Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines

Các nhóm đường bay còn lại chịu mức tăng giá 50.000 - 250.000 đồng/vé/chiều so với quy định cũ, phụ thuộc vào độ dài từng đường bay.

Trước mức giá vé máy bay nội địa ở mức cao hiện nay, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm hè và tết, nhiều người lo ngại việc tăng giá trần sẽ khiến mặt bằng giá vé sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa, khó khăn cho cả khách hàng và ngành du lịch.

Trao đổi với báo chí sáng 28.2, ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết Việt Nam là một trong ít nước đang kiểm soát giá trần và giá sàn máy bay nội địa. Trong tương lai sẽ hướng tới thị trường cởi mở, cạnh tranh với giá cả do thị trường điều tiết.

Việc điều chỉnh cho phép tăng giá trần khoảng 5% từ 1.3 tới, đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên sau 10 năm từ 2015 đến nay. Rất nhiều chi phí đầu vào của ngành hàng không đã tăng trong suốt thời gian đó, đặc biệt là giá nhiên liệu và tỷ giá.

CEO Vietnam Airlines cũng khẳng định, việc điều chỉnh giá giúp các hãng điều chỉnh lại được chi phí đã tăng trong 10 năm qua, cũng như là cơ hội điều chỉnh dải giá vé máy bay nội địa. Hãng bay này và các hãng khác sẽ có cơ hội đầu tư nâng cấp chất lượng dịch vụ ở phân khúc giá cả cao. Đây cũng là cơ hội để các hãng kéo giá thấp hơn nhằm phục vụ cho hành khách ở những phân khúc chi trả thấp hơn cũng như ở giai đoạn thấp điểm, hài hòa lợi ích giữa các hãng hàng không và khách hàng.

Trước câu hỏi mặt bằng giá vé nội địa sẽ được thiết lập ra sao, ông Hà nói, điều này còn “phụ thuộc vào cung cầu thị trường”, rất khó đánh giá, nhất là các nhịp thay đổi của thị trường nội địa vừa qua.

Ông Hà dẫn chứng, dịp tết Nguyên đán năm 2024, thị trường vận tải hàng không nội địa so với cùng kỳ tết 2023 giảm 13%; dù so với tết năm 2019 - 2020 thì tăng trưởng. Diễn biến thị trường, nhu cầu hành khách và khả năng cung ứng tải do nhiều máy bay phải đưa vào bảo dưỡng sẽ tác động đến giá vé.

“Theo đánh giá, mức giá vé của năm 2024 sẽ tương đương với 2023 và chưa có sự thay đổi lớn”, ông Hà nói.

Mặt bằng giá vé 2024 được dự báo sẽ ngang với năm 2023 ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trước đó, nhiều doanh nghiệp du lịch tỏ ra lo ngại khi giá trần vé máy bay tăng sẽ tác động tiêu cực tới ngành du lịch nội địa, nhất là trùng thời điểm cao điểm hè sắp tới. Trả lời câu hỏi của Thanh Niên liệu có sự chia sẻ nào với ngành du lịch giai đoạn sắp tới hay không, ông Hà cho biết ngành hàng không chỉ có 2 giai đoạn cao điểm tết và hè để bù lại cho thấp điểm.

“Cao điểm thì sẽ bán với mức giá tối ưu. Hè 2024 Vietnam Airlines và các hãng sẽ bán với mức giá tối ưu, trong đó có mức giá trần vừa nới của Cục Hàng không”, ông Hà cho hay.

Lãnh đạo VNA cũng cho biết thị trường vận tải hàng không phục hồi nhanh hơn mức dự báo của IATA. Với Việt Nam, có những tín hiệu tích cực, thị trường quốc tế sau khi Chính phủ có chính sách tập trung hơn cho du lịch và cởi mở với thị thực xuất nhập cảnh, khách du lịch quốc tế đang quay trở lại.

Tuy nhiên, thị trường khách quốc tế vẫn đang yếu ở thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, chưa đạt được kỳ vọng và quay lại mức 2019. Vẫn còn nhiều việc phải làm để thu hút các thị trường quan trọng này. Song các thị trường quan trọng khác cũng đã phục hồi như châu Âu, Úc, Đông Bắc Á. Các nước trong khu vực cũng có nhiều chính sách thu hút du lịch.

“Để hút khách du lịch đến Việt Nam nhiều hơn thì cạnh tranh về điểm đến du lịch là điểm rất quan trọng, để thu hút khách bền vững và quay trở lại”, ông Hà nêu.