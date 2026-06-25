Từ 1.7, ai phải giải trình khi tài sản biến động từ 1 tỉ đồng trở lên?

Từ ngày 1.7.2026, theo luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật Phòng, chống tham nhũng, mọi biến động tài sản từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ phải giải trình. Song, quy định này chỉ dành cho cá nhân có nghĩa vụ phải kê khai theo luật.

Thanh tra TP.HCM bốc thăm ngẫu nhiên để xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ trong ngành ẢNH: TƯ LIỆU

Thay đổi từ 300 triệu đồng lên 1 tỉ đồng

Tại khoản 12 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng quy định “kê khai bổ sung được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 1 tỉ đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước ngày 31.12 của năm có biến động về tài sản, thu nhập”.

Tại khoản 13 điều 1 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng cũng nêu cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo dõi biến động về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai thông qua phân tích, đánh giá thông tin từ bản kê khai hoặc từ các nguồn thông tin khác, khi phát hiện có biến động tài sản, thu nhập trong năm từ 1 tỉ đồng trở lên mà người có nghĩa vụ kê khai không kê khai thì cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập yêu cầu người đó cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan; trường hợp tài sản, thu nhập có biến động tăng thì phải giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm.

Đây là những quy định bổ sung về kê khai biến động tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai.

Như vậy, từ ngày 1.7.2026, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, khi có biến động tài sản từ 1 tỉ đồng trở lên phải giải trình, thay vì mức 300 triệu đồng như trước đây.

Ai có nghĩa vụ phải kê khai tài sản, thu nhập?

Theo điều 34 luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng, thì người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm:

Cán bộ, công chức; sĩ quan Công an nhân dân;

Sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.

Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, người giữ chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cạnh đó, tại luật sửa đổi, bổ sung luật Phòng, chống tham nhũng nêu “cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, đơn vị khác do Nhà nước thành lập, đầu tư cơ sở vật chất, cấp toàn bộ hoặc một phần kinh phí hoạt động”.

Theo đó, người có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước là những đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, giám sát của luật Phòng chống, tham nhũng.