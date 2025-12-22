Từ 1.7.2026, thêm 2 loại thị thực cho người nước ngoài vào Việt Nam

Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026, với nhiều điểm mới về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Nhiều chính sách mới về nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ 1.7.2026 ẢNH: T.N

Bổ sung 2 loại thị thực

Một trong những chính sách mới được luật sửa đổi quy định, đó là bổ sung 2 loại thị thực dành cho người nước ngoài vào Việt Nam.

Thứ nhất là thị thực ký hiệu UĐ1, cấp cho người nước ngoài là nhân lực công nghiệp công nghệ số chất lượng cao và các trường hợp được ưu đãi theo quy định của luật, nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ hai là thị thực ký hiệu UĐ2, cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu UĐ1.

Cả hai loại thị thực nêu trên sẽ có thời hạn không quá 5 năm.

Chính phủ cho biết, việc bổ sung ký hiệu thị thực, thẻ tạm trú UĐ1 nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, đặc biệt là người nước ngoài thuộc nhóm tài năng, chất lượng cao (bao gồm cả đối tượng là chuyên gia nước ngoài cần ưu đãi). Qua đó thu hút người nước ngoài là nhân lực chất lượng cao.

Có ý kiến đề nghị giao Chính phủ quy định chi tiết các tiêu chí, trường hợp thuộc diện cấp thị thực ưu đãi (lĩnh vực hoạt động, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, quy mô và tính chiến lược của các dự án đầu tư...).

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, quá trình triển khai, nếu thấy cần thiết ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá để thu hút thêm diện đối tượng người nước ngoài cần ưu đãi, Chính phủ có thể trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành luật, nghị quyết để bổ sung đối tượng được cấp thị thực, thẻ tạm trú theo diện ưu đãi (UĐ1).

Do đó, nếu giao Chính phủ quy định tiêu chí về đối tượng sẽ dẫn đến "bó hẹp" khi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định bổ sung diện đối tượng người nước ngoài cần ưu đãi.

Luật sửa đổi bổ sung 2 loại thị thực nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao ẢNH: NHẬT THỊNH

Việt Nam có nên quy định visa khởi nghiệp và visa du lịch?

Một chính sách mới khác được quy định tại luật sửa đổi, đó là công dân Việt Nam thường trú ở trong nước là ông, bà được mời, bảo lãnh cháu nội, cháu ngoại là người nước ngoài vào Việt Nam thăm.

Theo Chính phủ, việc bổ sung nêu trên nhằm phù hợp với quy định của luật Quốc tịch.

Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng luật sửa đổi, có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về visa khởi nghiệp và visa du lịch để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phản hồi về đề xuất này, Chính phủ cho hay, quy định về thị thực, thẻ tạm trú hiện hành đã bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngắn ngày hoặc cư trú dài hạn.

Trong đó, luật Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã quy định thị thực du lịch (ký hiệu DL) và thị thực điện tử (Evisa) với thời hạn đến 90 ngày, được nhập xuất cảnh nhiều lần, đáp ứng được các nhu cầu vào Việt Nam khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội đầu tư, du lịch...

Đối với cá nhân khởi nghiệp có nhu cầu tạm trú dài ngày (trên 90 ngày) có thể được xem xét, cấp thị thực, thẻ tạm trú để tiếp tục làm việc tại Việt Nam trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và của pháp luật khác có liên quan như lao động, đầu tư...