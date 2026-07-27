Từ 1.8, TP.HCM chính thức tiếp nhận cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

Sở Công thương TP.HCM vừa có Thông báo số 11370 ngày 27.7 về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Sở này.

Cụ thể, theo Thông báo, từ ngày 1.8, Sở Công thương TP.HCM sẽ chính thức triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mới. Bao gồm cấp mới và cấp lại C/O, cấp C/O giáp lưng và cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Mẫu số 18, Phần II, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026 của Bộ Công thương.

Đối với thủ tục nộp hồ sơ, doanh nghiệp tiếp tục khai báo hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O trên các hệ thống điện tử của Bộ Công thương, tại Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại https://ecosys.gov.vn/ và https://co.moit.gov.vn.

Giao về cho các Sở Công thương tiếp nhận nhiệm vụ cấp C/O là một trong những chủ trương phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tụchành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương ẢNH: MINH HOẠ BỞI CHATGPT

Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, doanh nghiệp liên hệ Phòng Kinh tế Quốc tế - Sở Công thương TP.HCM tại địa chỉ: Số 61 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM; email: sct@tphcm.gov.vn.



Sở Công thương TP.HCM thông báo đến các thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn biết để chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Để bảo đảm hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn, doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động rà soát cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1.8, cập nhật đầy đủ hồ sơ thương nhân trên hệ thống điện tử, chuẩn bị đầy đủ chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa và theo dõi hướng dẫn của Cục Xuất nhập khẩu cùng Sở Công thương TP.HCM trong giai đoạn đầu triển khai.





