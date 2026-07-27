Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Từ 1.8, TP.HCM chính thức tiếp nhận cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

Nguyên Nga
Nguyên Nga
Từ ngày 1.8, Sở Công thương TP.HCM sẽ chính thức tiếp nhận và giải quyết một số thủ tục liên quan đến xuất xứ hàng hóa theo phân cấp mới.

Sở Công thương TP.HCM vừa có Thông báo số 11370 ngày 27.7 về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) và Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại Sở này.

Cụ thể, theo Thông báo, từ ngày 1.8, Sở Công thương TP.HCM sẽ chính thức triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính mới. Bao gồm cấp mới và cấp lại C/O, cấp C/O giáp lưng và cấp Văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa được quy định tại Mẫu số 18, Phần II, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 26/2026 của Bộ Công thương.

Đối với thủ tục nộp hồ sơ, doanh nghiệp tiếp tục khai báo hồ sơ thương nhân và hồ sơ đề nghị cấp C/O trên các hệ thống điện tử của Bộ Công thương, tại Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử tại https://ecosys.gov.vn/ và https://co.moit.gov.vn.

Từ 1.8, TP.HCM chính thức tiếp nhận cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O- Ảnh 1.

Giao về cho các Sở Công thương tiếp nhận nhiệm vụ cấp C/O là một trong những chủ trương phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tụchành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công thương

ẢNH: MINH HOẠ BỞI CHATGPT

Trường hợp phát sinh vướng mắc hoặc cần hỗ trợ, doanh nghiệp liên hệ Phòng Kinh tế Quốc tế - Sở Công thương TP.HCM tại địa chỉ: Số 61 đường Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM; email: sct@tphcm.gov.vn. 

Sở Công thương TP.HCM thông báo đến các thương nhân, doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn biết để chủ động phối hợp, triển khai thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp được diễn ra thuận lợi, đúng quy định pháp luật.

Để bảo đảm hoạt động xuất khẩu không bị gián đoạn, doanh nghiệp được khuyến nghị chủ động rà soát cơ quan tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1.8, cập nhật đầy đủ hồ sơ thương nhân trên hệ thống điện tử, chuẩn bị đầy đủ chứng từ chứng minh xuất xứ hàng hóa và theo dõi hướng dẫn của Cục Xuất nhập khẩu cùng Sở Công thương TP.HCM trong giai đoạn đầu triển khai.


Tin liên quan

Bộ Công thương thu hồi quyền cấp C/O... của VCCI

Bộ Công thương thu hồi quyền cấp C/O... của VCCI

Bộ Công thương vừa ban hành Quyết định số 1103 ngày 21.4 thu hồi quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), Giấy chứng nhận hàng hóa không thay đổi xuất xứ (CNM) và tiếp nhận đăng ký mã số chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mã số REX) theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Na Uy và Thụy Sĩ.

Khám phá thêm chủ đề

xuất xứ hàng hóa cấp C/O Sở Công Thương TP.HCM giấy chứng nhận C/O Thông báo số 11370

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận