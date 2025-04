Bộ Công thương thu hồi quyền cấp C/O... của VCCI

3 loại giấy chứng nhận trên từng được Bộ trưởng Bộ Công thương ủy quyền cho Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu tại Quyết định số 1234 ngày 12.4.2018; Quyết định 1234 và Quyết định 1076 của Bộ trưởng Bộ Công thương ký.

Tại quyết định 1103 này, Bộ Công thương yêu cầu Cục Xuất nhập khẩu có trách nhiệm thông báo với các nước nhập khẩu, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong và ngoài nước về việc thay đổi cơ quan cấp các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu; CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX.

Bên cạnh đó, tổ chức triển khai việc thực hiện cấp các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX thông suốt. Tổ chức công tác bàn giao, tiếp nhận từ VCCI những nội dung liên quan đến việc thực hiện cấp các loại C/O, CNM...

Bộ Công thương chính thức thu hồi quyền cấp C/O, CNM và mã số REX đã ủy quyền cho VCCI trước đó ẢNH: QUỐC TUẤN

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số có trách nhiệm đảm bảo cơ sở hạ tầng dữ liệu điện tử tại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (eCoSys) của Bộ Công thương để thực hiện quy trình cấp C/O điện tử và thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O). Tiếp nhận đăng ký mã số REX.

VCCI có trách nhiệm chấm dứt việc cấp toàn bộ các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX từ ngày 21.4. Đồng thời, hỗ trợ thương nhân thay đổi nơi đề nghị cấp C/O mới.

"Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa do VCCI cấp trong giai đoạn được Bộ trưởng Bộ Công thương ủy quyền cấp các loại C/O mẫu A, C/O mẫu B, C/O không ưu đãi theo quy định của nước nhập khẩu, CNM, C/O mẫu GSTP và đăng ký mã số REX (nếu có)", Bộ Công thương lưu ý.

Thông tin với Báo Thanh Niên, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho biết, từ hôm nay đến trước ngày 5.5, VCCI vẫn hỗ trợ doanh nghiệp cấp C/O, sau đó chuyển đơn vị mới cấp. Hiện tại, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu vẫn chưa rõ đơn vị nào cấp mới thay thế cấp, đang chờ hướng dẫn.

Theo Thông tư 36/2023 của Bộ Tài chính, mức thu phí cấp C/O hàng hóa là 60.000 đồng/bộ C/O; trường hợp cấp lại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thu phí 30.000 đồng/bộ C/O.