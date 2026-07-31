Từ 1.9, trẻ dưới 6 tuổi được liên thông làm căn cước ngay khi khai sinh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 301/2026 sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thực hiện liên thông điện trong đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú cho trẻ em dưới 6 tuổi; hiệu lực thi hành từ 1.9.

Nghị định số 301/2026 quy định về cấp thẻ căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi khi liên thông điện tử ẢNH: PHÚC BÌNH

Theo đó, sau khi hồ sơ đăng ký khai sinh điện tử được Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển tới Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp và được đồng bộ hồ sơ về Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử, cán bộ hộ tịch cấp xã sẽ thực hiện nghiệp vụ đăng ký khai sinh trực tuyến.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ đăng ký khai sinh rồi chuyển thông tin đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp số định danh cá nhân. Thời hạn là 24 giờ.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ thao tác trên hệ thống để gửi thông tin trạng thái hồ sơ, thông báo cho người dân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động. Nội dung nêu rõ lý do từ chối hoặc nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung trong thời hạn 24 giờ…

Đáng chú ý, Nghị định số 301/2026 cũng bổ sung quy định sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh, chủ tịch UBND cấp xã đồng thời xem xét, quyết định việc hỗ trợ tài chính khi sinh con và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định pháp luật dân số.

Quy định về cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi

Đối với thủ tục giải quyết hồ sơ đăng ký thường trú, nghị định mới sửa đổi theo hướng sau khi hệ thống của Bộ Tư pháp chuyển bản điện tử giấy khai sinh, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ phân tách, chuyển hồ sơ điện tử đến Hệ thống thông tin quản lý cư trú.

Các thông tin xác nhận đồng ý của chủ hộ, cha, mẹ… được thực hiện qua ứng dụng VNeID hoặc quy trình nghiệp vụ của ngành công an. Thời hạn xác nhận qua VNeID không quá 5 ngày làm việc.

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cán bộ công an thực hiện các nghiệp vụ đăng ký thường trú trên Hệ thống thông tin quản lý cư trú của ngành công an. Thời hạn giải quyết từ 2 - 5 ngày, tùy đối tượng đăng ký.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan đăng ký quản lý cư trú thực hiện thông báo cho người dân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc VNeID hoặc tin nhắn điện thoại tự động. Nội dung cần nêu rõ lý do không tiếp nhận hoặc các thành phần hồ sơ cần bổ sung.

Đặc biệt, Nghị định số 301/2026 bổ sung quy định về việc cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi khi người yêu cầu có đề nghị cấp thẻ căn cước cho trẻ trong quy trình liên thông.

Theo đó, sau khi Hệ thống thông tin quản lý cư trú của Bộ Công an chuyển bản điện tử thông báo kết quả giải quyết đăng ký thường trú sang, Cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ phân tách, chuyển hồ sơ điện tử đến Hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước của Bộ Công an.

Cán bộ công an sẽ tiếp nhận, thực hiện nghiệp vụ cấp thẻ căn cước; thực hiện trích xuất dữ liệu điện tử khai sinh và thẻ BHYT đã được cấp trong quy trình liên thông để tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và tài khoản định danh điện tử của trẻ.

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh trắc học.