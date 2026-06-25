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Thời sự

Nhiều quy định mới về căn cước, cư trú áp dụng từ 1.7

Tuyến Phan
Tuyến Phan
Luật sửa đổi 10 luật về an ninh trật tự, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.7.2026. Trong số các luật được sửa đổi, có luật Căn cước và luật Cư trú.

Bảo đảm quyền về ở với cha mẹ của trẻ dưới 6 tuổi

Trong lĩnh vực cư trú, kể từ 1.7 tới, luật nghiêm cấm giải quyết cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú khi biết rõ người đăng ký không sinh sống tại chỗ ở đó, trừ trường hợp đăng ký cho trẻ em dưới 6 tuổi về với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi về ở với cha, mẹ, người giám hộ mà không cần sự đồng ý của chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó.

Khi làm hồ sơ đăng ký thường trú, tờ khai thay đổi thông tin về cư trú không cần có ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền.

Nhiều quy định mới về căn cước, cư trú áp dụng từ 1.7- Ảnh 1.

Nhiều quy định mới về căn cước, cư trú có hiệu lực thi hành từ 1.7.2026

ẢNH: T.N

Nghiên cứu khoa học cho thấy, 6 năm đầu đời là "giai đoạn vàng" phát triển của trẻ em, cả về thể chất, tinh thần và trí tuệ. Do vậy, trẻ cần được hưởng các chính sách ưu tiên, bao gồm các quyền về cư trú, được chung sống cùng với cha, mẹ, người giám hộ.

Quy định mới bảo đảm trẻ được chăm sóc toàn diện ngay từ những năm đầu đời, đồng thời đơn giản hóa, thuận lợi cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính cho trẻ dưới 6 tuổi.

Luật cũng quy định khi có người lưu trú qua đêm, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện, các cơ sở lưu trú khác có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Nếu cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú. Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết việc thông báo lưu trú.

Thêm trường hợp cấp thẻ căn cước trực tuyến

Trong lĩnh vực căn cước, luật bổ sung hành vi bị nghiêm cấm gồm: yêu cầu công dân xuất trình giấy tờ đã được tích hợp vào căn cước điện tử, ứng dụng định danh quốc gia để giải quyết thủ tục hành chính, trừ trường hợp thông tin công dân cung cấp không thống nhất với thông tin đã được tích hợp hoặc pháp luật có quy định khác.

Nếu người được cấp căn cước điện tử đã xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử.

Luật cũng giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; lộ trình và thời hạn hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu này.

Ngoài ra, luật còn quy định cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước trực tuyến trên cổng dịch vụ công, ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tại nơi làm thủ tục đối với các trường hợp sau: khi thông tin thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính; bị mất thẻ căn cước hoặc thẻ căn cước bị hư hỏng không sử dụng được.

Cơ quan quản lý căn cước sử dụng thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt đã được thu nhận lần gần nhất và các thông tin hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước để cấp lại thẻ căn cước.

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