Từ 2026, những cán bộ, công chức nào được điều chỉnh phụ cấp chức vụ?

Số TT Chức danh lãnh đạo Hệ số 1 Chánh thanh tra 1,0 2 Phó chánh thanh tra 0,8 3 Trưởng phòng 0,6 4 Phó trưởng phòng 0,4

Thanh tra thuộc cục thuộc bộ:

Số TT Chức danh lãnh đạo Cục loại 1 Cục loại 2 Hệ số Hệ số 1 Chánh thanh tra 0,7 0,6 2 Phó chánh thanh tra 0,5 0,4

Nghị định 07 năm 2026 đã quy định cụ thể các điều khoản chuyển tiếp nhằm xử lý chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với một số chức danh chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo đó, điều 3 Nghị định 07 tập trung làm rõ nguyên tắc áp dụng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với lãnh đạo UBND cấp xã và lãnh đạo cục thuộc bộ trong giai đoạn chuyển tiếp.

Tiếp tục bảo lưu nếu mức phụ cấp đang hưởng cao hơn quy định mới đến hết thời gian quy định. Sau thời gian này, hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 07.

Đối với chức danh lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu đang được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo do sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc sắp xếp đơn vị hành chính theo quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, trường hợp hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang bảo lưu cao hơn hệ số quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 07, thì tiếp tục được hưởng mức phụ cấp bảo lưu cho đến hết thời hạn theo quy định. Sau thời điểm này, việc hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo mức quy định mới tại Nghị định 07.

Nghị định cũng quy định rõ việc xử lý đối với các trường hợp trong khoảng thời gian từ ngày 1.7.2025 đến trước ngày 1.1.2026 chưa được áp dụng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hoặc được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn mức quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định 07.

Theo đó, các trường hợp này được truy lĩnh phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo hệ số quy định tại Nghị định 07, hoặc được truy lĩnh phần chênh lệch giữa hệ số mới với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo mô hình đã áp dụng trước đó; đồng thời phải truy nộp bảo hiểm xã hội tương ứng. Thời điểm tính truy lĩnh được xác định kể từ ngày giữ chức danh lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu.