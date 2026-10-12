Từ 2027 sẽ đánh giá năng lực hành nghề bác sĩ nội trú

Phương án kiểm tra được phân định rõ cho 2 nhóm: BSNT trúng tuyển từ năm 2027 và trước năm 2027. Trong đó, BSNT trúng tuyển từ năm 2027 sau khi hoàn thành năm thứ nhất, sẽ dự kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo 4 chức danh bác sĩ (y khoa, y học cổ truyền, răng - hàm - mặt, y học dự phòng). BSNT đang theo học và trúng tuyển trước ngày 1.1.2027 sẽ áp dụng phương án đánh giá chuyển tiếp phù hợp với chương trình đào tạo thực tế, bảo đảm yêu cầu năng lực hành nghề tối thiểu.

Đánh giá năng lực bác sĩ nội trú nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ẢNH: Viện Tim mạch - Bệnh viện 19-8

Theo GS-TS-BS Nguyễn Viết Tiến, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Y khoa quốc gia, đánh giá năng lực nhằm chuẩn hóa chất lượng đội ngũ bác sĩ chuyên khoa, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Đào tạo BSNT là loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y tế, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên khoa có năng lực thực hành chuyên môn cao. BSNT là chương trình đào tạo sau đại học, tuyển chọn những sinh viên y khoa giỏi. Học viên nội trú được đào tạo trực tiếp tại các bệnh viện trong 3 năm, dưới sự hướng dẫn sát sao của các chuyên gia đầu ngành. BSNT được tham gia trực bệnh viện, hội chẩn, phẫu thuật và hoạt động nghiên cứu khoa học, tạo nền tảng để trở thành bác sĩ chuyên khoa hoặc giảng viên y khoa chất lượng cao.

Hội đồng Y khoa quốc gia là đơn vị đánh giá độc lập, chủ trì tổ chức và chịu trách nhiệm cao nhất về kết quả kiểm tra đánh giá. Các cơ sở đào tạo y khoa phối hợp, thực hiện dưới sự giám sát và quyết định của Hội đồng. Theo quy định tại luật Khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ chuyên khoa là đối tượng bắt buộc phải tham gia kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề kể từ ngày 1.1.2027.