Từ 5.12, metro Cát Linh - Hà Đông dùng hệ thống vé tự động mới

Theo ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro, sau hơn 2 tháng vận hành thử nghiệm, hệ thống kiểm soát vé tự động mới tại tuyến Cát Linh - Hà Đông đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ của người dân.

Đặc biệt là nhóm hành khách trẻ tuổi, nhóm người thường xuyên sử dụng tàu điện và nhóm hành khách được miễn phí vé sử dụng tích cực. Tổng cộng đã có 395.000 vé được bán ra, phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách đi tàu.

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Xây dựng trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé mới ẢNH: HOÀNG LAM

Từ ngày 16 - 31.12, Hà Nội Metro kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cấp phần cứng và cài đặt phần mềm hệ thống trên 30% số cổng soát vé tại tất cả các nhà ga tuyến Metro Nhổn -ga Hà Nội.

Từ ngày 1.1.2026, bắt đầu phục vụ hành khách tại 30% số cổng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội.

Đến tháng 2.2026, hoàn thành hệ thống kiểm soát vé tự động dùng chung cho cả 2 tuyến và cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để làm căn cứ chuẩn bị đầu tư cho các tuyến mới.

Hệ thống camera AI được tích hợp tại các cổng soát vé, cho phép so khớp sinh trắc học khuôn mặt với dữ liệu ảnh trong căn cước công dân của hành khách, bảo đảm an toàn, bảo mật và chính xác trong xác thực hành khách đi tàu.

Với hành khách được hưởng chính sách ưu đãi của thành phố, việc định danh có thể thực hiện trực tiếp bằng thẻ căn cước/căn cước công dân hoặc thông qua VNeID. Sau khi có tài khoản định danh trên app, hành khách sẽ được cấp vé ưu đãi theo đúng quy định mà không cần mang theo căn cước công dân khi đi tàu.

Hành khách trải nghiệm hệ thống vé tự động mới ẢNH: TẠ HẢI

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết việc áp dụng hệ thống mới là bước tiến quan trọng, lần đầu tiên một hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam tích hợp đồng thời định danh điện tử, sinh trắc học và thanh toán mở.

Theo đó, dữ liệu hành khách, dữ liệu vận hành, dữ liệu thanh toán được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề hình thành "hộ chiếu giao thông số" cho người dân Hà Nội.

Ông Dũng cho biết, thành phố sẽ có cơ sở dữ liệu để nghiên cứu thiết kế chính sách trợ giá theo hành vi, theo tần suất, theo nhóm đối tượng thay vì cơ chế trợ giá bình quân.

"Toàn bộ nền tảng công nghệ của hệ thống, từ phần mềm quản lý trung tâm, hệ thống định danh sinh trắc học, mạch điều khiển cổng soát vé đến ứng dụng Hà Nội Metro - do doanh nghiệp Việt Nam tự chủ phát triển. Thành phố không lệ thuộc công nghệ bên ngoài và tạo ra thị trường thực sự cho doanh nghiệp số trong nước", ông Dũng cho hay.