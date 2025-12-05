Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Từ 5.12, metro Cát Linh - Hà Đông dùng hệ thống vé tự động mới

Mai Hà
Mai Hà
05/12/2025 11:54 GMT+7

Từ hôm nay 5.12, đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức áp dụng hệ thống kiểm soát vé tự động mới, hành khách chỉ cần ứng dụng định danh điện tử, xác thực sinh trắc học và thanh toán không dùng tiền mặt.

Theo ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Hà Nội Metro, sau hơn 2 tháng vận hành thử nghiệm, hệ thống kiểm soát vé tự động mới tại tuyến Cát Linh - Hà Đông đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ của người dân. 

Đặc biệt là nhóm hành khách trẻ tuổi, nhóm người thường xuyên sử dụng tàu điện và nhóm hành khách được miễn phí vé sử dụng tích cực. Tổng cộng đã có 395.000 vé được bán ra, phục vụ hơn 1 triệu lượt hành khách đi tàu. 

Từ 5.12, metro Cát Linh - Hà Đông áp dụng kiểm soát vé tự động mới - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Xây dựng trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé mới

ẢNH: HOÀNG LAM

Từ ngày 16 - 31.12, Hà Nội Metro kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung, nâng cấp phần cứng và cài đặt phần mềm hệ thống trên 30% số cổng soát vé tại tất cả các nhà ga tuyến Metro Nhổn -ga Hà Nội.

Từ ngày 1.1.2026, bắt đầu phục vụ hành khách tại 30% số cổng tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội. 

Đến tháng 2.2026, hoàn thành hệ thống kiểm soát vé tự động dùng chung cho cả 2 tuyến và cung cấp tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội để làm căn cứ chuẩn bị đầu tư cho các tuyến mới.

Hệ thống camera AI được tích hợp tại các cổng soát vé, cho phép so khớp sinh trắc học khuôn mặt với dữ liệu ảnh trong căn cước công dân của hành khách, bảo đảm an toàn, bảo mật và chính xác trong xác thực hành khách đi tàu.

Với hành khách được hưởng chính sách ưu đãi của thành phố, việc định danh có thể thực hiện trực tiếp bằng thẻ căn cước/căn cước công dân hoặc thông qua VNeID. Sau khi có tài khoản định danh trên app, hành khách sẽ được cấp vé ưu đãi theo đúng quy định mà không cần mang theo căn cước công dân khi đi tàu.

Từ 5.12, metro Cát Linh - Hà Đông áp dụng kiểm soát vé tự động mới - Ảnh 2.

Hành khách trải nghiệm hệ thống vé tự động mới

ẢNH: TẠ HẢI

Ông Trương Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội, cho biết việc áp dụng hệ thống mới là bước tiến quan trọng, lần đầu tiên một hệ thống giao thông công cộng tại Việt Nam tích hợp đồng thời định danh điện tử, sinh trắc học và thanh toán mở. 

Theo đó, dữ liệu hành khách, dữ liệu vận hành, dữ liệu thanh toán được tích hợp trên một nền tảng thống nhất, tạo tiền đề hình thành "hộ chiếu giao thông số" cho người dân Hà Nội.

Ông Dũng cho biết, thành phố sẽ có cơ sở dữ liệu để nghiên cứu thiết kế chính sách trợ giá theo hành vi, theo tần suất, theo nhóm đối tượng thay vì cơ chế trợ giá bình quân.

"Toàn bộ nền tảng công nghệ của hệ thống, từ phần mềm quản lý trung tâm, hệ thống định danh sinh trắc học, mạch điều khiển cổng soát vé đến ứng dụng Hà Nội Metro - do doanh nghiệp Việt Nam tự chủ phát triển. Thành phố không lệ thuộc công nghệ bên ngoài và tạo ra thị trường thực sự cho doanh nghiệp số trong nước", ông Dũng cho hay.

Tin liên quan

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện

'Biển người' đổ về ga, chen nhau đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông sau tổng hợp luyện

Gần 24 giờ ngày 24.8, hàng trăm hành khách vẫn xếp hàng chờ đợi đến lượt lên tàu điện Cát Linh - Hà Đông để về nhà sau buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở quảng trường Ba Đình (Hà Nội).

Khám phá thêm chủ đề

cát linh - hà đông Sinh trắc học hệ thống vé tự động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận