Từ 9.10, Hà Nội cấm nhiều loại xe qua cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2).

Theo đó, điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5 giờ - 22 giờ hàng ngày, từ ngày 9.10 đến 10.11.

Xe tải sẽ bị cấm lưu thông trên cầu Thăng Long từ ngày 9.10 ẢNH: ĐÌNH HUY

Đồng thời, cấm các loại xe ô tô trong giờ cao điểm đi từ đường gom bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long.

Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm (điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long).

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đưa ra phương án phân luồng các phương tiện ô tô từ đường gom, đường 6 (đường Bắc Thăng Long - Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long theo hướng: đường gom cầu Thăng Long - Đường 6 - đường Anh Dũng - đường B2 - đường Hoàng Sa - đường Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện đi lại.

Cùng với đó, đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh bổ sung; hướng dẫn, điều tiết giao thông; bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông.

Thời gian gần đây, cầu Thăng Long thường xuyên xảy ra ùn tắc hướng từ trung tâm đi sân bay Nội Bài do việc thi công trạm cân kéo dài. Lượng xe đi sân bay Nội Bài qua cầu Thăng Long đổ về cầu Nhật Tân, khiến cây cầu này cũng rơi vào ùn tắc liên tục, không chỉ khung giờ cao điểm.